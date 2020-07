'Bom sex' Trịnh Diễm Lệ nhập viện khẩn cấp vì biếng ăn, rối loạn tâm lý

Trên trang cá nhân mới đây, Trịnh Diễm Lệ khiến người hâm mộ lo lắng, hoang mang khi đăng tải loạt ảnh trong bệnh viện. Cựu diễn viên Hồng Kông gây sốc khi để lộ phần cổ tay gầy gò, ốm yếu với những vết bầm tím đọng lại do quá trình tiêm, truyền dịch liên tục suốt thời gian điều trị. Theo tiết lộ của sao phim Hiệp khách hành, gần đây cô mắc chứng chán ăn, cân nặng sụt một cách nghiêm trọng và đến nay chỉ còn khoảng 40kg. “Không phải tôi không muốn ăn mà mắc chứng biếng ăn lâu ngày. Dù vẫn biết là cơ thể đang suy nhược trầm trọng nhưng tôi cũng không biết cơ thể hấp thụ được chất dinh dưỡng bởi cứ ăn thứ gì vào liền nôn ra ngay”, " bom sex " sinh năm 1972 giải thích.

Trải qua những nỗ lực điều trị, sức khỏe của Trịnh Diễm Lệ đã được cải thiện đáng kể, có thể dung nạp thức ăn. Cô được chuyển sang phòng bệnh thường và tiếp tục được theo dõi điều độ đến khi bình phục hoàn toàn. Trước sự quan tâm của bạn bè, người hâm mộ, cựu ngôi sao 48 tuổi hứa sẽ chiến đấu với bệnh tật và chăm sóc bản thân tốt hơn. Nói về lý do chia sẻ thông tin lên mạng xã hội , ngôi sao khiêu dâm một thời giải thích: “Nếu chẳng may tôi không còn trên thế giới này nữa thì ít nhất bạn bè, những khán giả yêu mến tôi có thể hiểu rõ tình trạng thật sự của tôi thay vì bị chi phối bởi những lời đồn thổi trên mạng. Chỉ chừng đó cũng đủ cho tôi an tâm rồi”.