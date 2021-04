Brad Pitt lịch lãm trong loạt thiết kế của nhà mốt Ý

Brad Pitt là một trong những biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng lớn đến phái mạnh nhờ phong cách quý ông hiện đại, đầy tự tin, lịch lãm và sang trọng. Tài tử Hollywood luôn lựa chọn những thiết kế làm từ loại vải mềm ẢNH: BRIONI

Bên cạnh những lời khen về sắc vóc của Brad Pitt, thiết kế được tài tử người Mỹ diện cũng được các tín đồ thời trang chú ý. Chiếc áo khoác Leggera xuất hiện lần đầu tiên trong chiến dịch thời trang xuân hè 2020 của Brioni trước khi lần nữa có trong bộ sưu tập BP Signature mang dấu ấn mạnh mẽ của tài tử phim Mr. & Mrs. Smith. Tên thiết kế được đặt theo tiếng Ý có nghĩa là “nhẹ” với cấu trúc tối giản, không có đệm hay lớp lót tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và phù hợp với mùa hè.

Thương hiệu thời trang Ý hợp tác với Brad Pitt trong một bộ sưu tập. Trang phục làm tay sắc sảo tốn hơn 13 giờ hoàn thiện. Giá mỗi chiếc áo khoác này dao động từ 5.000 - 7.000 USD (khoảng 115 đến hơn 161 triệu đồng)

Ở tuổi gần 60, danh tiếng và sự nghiệp của Brad Pitt vẫn đang trên đà thăng hoa. Gần đây nhất, tài tử Mỹ ghi dấu ấn sâu sắc trên màn ảnh rộng với vai diễn trong Once upon a time in Hollywood đóng cùng Leonardo DiCaprio và giành một tượng vàng Oscar danh giá tại lễ trao giải năm ngoái. Thời gian qua, nam diễn viên bận rộn quay phim Bullet Train cùng dàn sao đình đám: Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Brian Tyree Henry…