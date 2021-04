Angelina Jolie bỏ dở giấc mơ đạo diễn sau ly hôn Brad Pitt

Angelina Jolie hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Brad Pitt , việc chưa giải quyết ổn thoả chuyện gia đình đã phần nào ngăn cản đam mê của minh tinh 45 tuổi. Bà mẹ 6 con nói với Entertainment Weekly trong cuộc phỏng vấn mới: “Tôi thích công việc đạo diễn nhưng vì hoàn cảnh gia đình có sự thay đổi khiến tôi phải bỏ dở ước mơ trong vài năm qua”. Sao phim Maleficent cho biết hiện bản thân vẫn chưa có đủ thời gian để theo đuổi đam mê riêng. Vì vậy, cô tiếp tục nhận những dự án diễn xuất để bắt kịp với nhu cầu của Hollywood cũng như có thời gian chăm sóc các con. “Tôi cần tham gia những dự án tốn ít thời gian hơn và có thể ở nhà nhiều hơn. Đó là lý do tôi trở lại với công việc diễn xuất”, sao phim Lara Croft: Tomb Raider bộc bạch.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vogue hồi tháng 2.2021, “bà Smith” chia sẻ rằng bản thân đang tập trung vào hàn gắn tổ ấm nhỏ bên các con. Sao nữ đình đám bộc bạch: “Tôi đang tập trung vào việc chữa lành gia đình nhỏ của mình. Mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo, giống như băng đã tan và máu đã chảy trong cơ thể tôi trở lại”. Tuy nhiên, Angelina Jolie thừa nhận bản thân gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc các con. “Tôi cảm thấy mình thiếu tất cả các kỹ năng để trở thành một bà mẹ nội trợ truyền thống”, bà mẹ 6 con tâm sự. Dẫu vậy, nữ diễn viên 7X vẫn cảm thấy may mắn khi các con luôn đồng hành và giúp đỡ trong hành trình làm mẹ của cô.

Sau khi ly hôn Brad Pitt, việc chăm sóc, nuôi dạy các con trở thành ưu tiên hàng đầu của minh tinh 45 tuổi ẢNH: SHUTTERSTOCK

Chính việc muốn có thời gian ở bên chăm sóc các con mà đã 4 năm kể từ khi First They Killed My Father ra mắt, công chúng chưa được thưởng thức bộ phim mới nào của Angelina Jolie với tư cách đạo diễn. Trong quá khứ, cô từng ngồi ghế đạo diễn nhiều bộ phim như: A Place in Time (2007), In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014)… Sao nữ đắt giá cũng cầm trịch dự án By the sea (2015) đồng thời cùng chồng cũ Brad Pitt sản xuất và đóng vai chính trong phim này.

Vài năm trở lại đây, Angelina Jolie tham gia một số dự án nổi bật với trò diễn viên, bao gồm vai chính trong Those Who Wish Me Dead dự kiến trình làng vào tháng 5 tới. Trong phim, minh tinh 7X hoá thân thành Hannah Faber, một lính cứu hỏa nhảy dù chuyên nghiệp bị ám ảnh bởi một nhiệm vụ thất bại trong quá khứ. Trong lần làm nhiệm vụ canh gác tại một tháp báo cháy, cô vô tình gặp Connor (Finn Little thủ vai) đang bị truy đuổi rồi giúp cậu bé thoát khỏi sự săn lùng của hai kẻ sát nhân.

Angelina Jolie trở lại màn ảnh vào giữa tháng 5 tới với hình tượng lính cứu hoả quả cảm, bản lĩnh ẢNH: WARNER BROS.