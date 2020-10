Britney Spears cảm ơn sự ủng hộ của fan giữa cuộc chiến quyền giám hộ

Trong bài đăng mới nhất của mình, chủ nhân hit Baby one more time trấn an người hâm mộ bằng hình ảnh tươi tắn, phấn chấn và bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ, động viên, bênh vực của fan suốt thời gian qua. “Gửi người hâm mộ của tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi suốt những năm qua, khi tôi đọc những bình luận của mọi người, chúng giúp tôi thấy được rằng mình đã được các bạn yêu mến đến nhường nào và con người thực sự tử tế, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tôi thực sự nghiêm túc muốn cảm ơn các bạn vì những lời động viên của các bạn, chúng thực sự có ý nghĩa với tôi rất nhiều”, Britney Spears bày tỏ. Ngoài những lời tri ân fan, ngôi sao 38 tuổi không đả động gì tới cuộc chiến pháp lý liên quan đến q quyền giám hộ của cô.