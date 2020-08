Cha ruột chỉ trích phong trào giải cứu Britney Spears

Mối quan hệ không êm đẹp giữa Britney Spears và cha thường xuyên được công chúng chú ý bởi ông Jamie Spears bị cho là tác nhân khiến "công chúa nhạc pop" thường xuyên ra vào bệnh viện tâm thần trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Khi Britney gặp khủng hoảng tâm lý và cạo đầu vào năm 2007, cha của Britney đã đứng ra bảo hộ cho con gái vì nữ ca sĩ bị cho là không đủ sức khỏe lẫn tinh thần để quyết định mọi việc. Từ đó, Britney không được phép tự do về tài chính , không được tự do bầu cử, không có quyền yêu đương hay sở hữu điện thoại mà không thông qua cha hoặc ê-kíp.

Chính vì thế, Britney Spears nhiều lần từng thể hiện rằng cô không muốn bị kiểm soát suốt cuộc đời. Tháng 5.2019, nữ ca sĩ Baby One More Time đã xin tòa án hủy quyền giám hộ của ông Jamie Spears nhưng chưa được chấp nhận. Nhiều đồng nghiệp bao gồm danh ca Cher, Miley Cyrus, Demi Lovato... cũng như người hâm mộ đã lên tiếng kêu gọi trả tự do bằng hashtag #FreeBritney trên nhiều mạng xã hội cho nữ ca sĩ sau 11 năm chịu sự giám hộ của cha ruột. Mới đây, ông Jamie Spears đã chỉ trích những người tham gia chiến dịch #FreeBritney thông qua bài phỏng vấn với tờ New York Post.