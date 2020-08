Britney Spears phản đối cha tiếp tục là người giám hộ

Theo Fox News, hôm 17.8 (giờ địa phương), luật sư của Britney Spears - ông Samuel D. Ingham III đã nộp đơn lên tòa án Los Angeles để nói lên nguyện vọng của nữ ca sĩ về quyền giám hộ. Trong đó, Britney Spears phản đối mạnh mẽ việc cha mình - ông Jamie Spears trở lại làm người bảo hộ của cô và bày tỏ mong muốn bà Jodi Montgomery vẫn tiếp tục công việc. Được biết Jodi Montgomery đã giữ vai trò người giám hộ giúp cha "công chúa nhạc Pop" một năm vì lý do sức khỏe của ông không ổn định.

Không những thế, giọng ca Baby one more time cũng cực lực phản đối ông Jamie "tiếp tục là người bảo hộ duy nhất tài sản của cô" hoặc có liên quan đến tài sản của cô. Thay vào đó, nữ ca sĩ mong muốn tòa án sẽ chỉ định hoặc ủy thác một tổ chức có năng lực tài chính tốt hoặc ngân hàng để quản lý số tiền mà Britney Spears sở hữu . Theo Us Weekly, động thái mới của "công chúa nhạc Pop" khiến công chúng bất ngờ bởi những người ủng hộ phong trào #FreeBritney vốn có suy nghĩ rằng thần tượng muốn chấm dứt hoàn toàn việc giám hộ. "Vì chưa thể xin ngừng quyền bảo hộ trong tương lai, Britney mong muốn tòa chỉ định bà Jodi Montgomery là người bảo hộ cá nhân cho cô mãi mãi", luật sư Samuel viết trong đơn.