Ca sĩ Ánh Tuyết lên tiếng về thông tin có khối u trong tuyến yên ở não

Trong những ngày gần đây, thông tin ca sĩ Ánh Tuyết có khối u trong não đã xôn xao dư luận, khiến nhiều người hiểu nhầm rồi dẫn đến lo lắng. Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên, danh ca sinh năm 1961 cho biết đây là khối u lành tính.

"Khoảng tháng 6.2020, tôi đau tưởng chừng như không thể qua khỏi. May thay, tôi tình cờ gặp được một bác sĩ gần nhà, người này đã rất tận tình nên mới giúp tôi phát hiện mình đang bị bệnh suy tuyến thượng thận. Tôi bị suy tuyến thượng thận có thể do quá trình dùng thuốc giảm đau quá nhiều trước đó, và do u tuyến yên gây suy tuyến yên. Ngoài biểu hiện của suy thượng thận thì tôi chưa có các biểu hiện suy các tuyến nội tiết khác. Bên cạnh đó, tôi cũng thường hay bị mờ mắt, chóng mặt và ù tai. Kết quả xét nghiệm máu thì đó là u lành tính và chưa cần phẫu thuật. Tôi tập trung điều trị theo phác đồ của bác sĩ và hiện tại sức khỏe đã được cải thiện khoảng 50%. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ", cô nói.

Ca sĩ Ánh Tuyết trong lần xuất hiện trên chương trình Ký ức vui vẻ Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Ánh Tuyết cho hay, sau khi một vài trang báo đăng tải thông tin gây hiểu lầm, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên cô đều trấn an mọi người và cho biết bệnh tình không nghiêm trọng như nhiều lời đồn đoán.

Theo Ánh Tuyết, trước khi bị u tuyến yên, suy tuyến thượng thận thì nhiều năm qua, cô vẫn đang khổ sở khi bị đau thần kinh tọa. Chính căn bệnh liên quan đến cột sống này đã khiến cho ca sĩ gốc Quảng Nam dùng thuốc giảm đau quá nhiều và gây biến chứng xấu đến sức khỏe. Nữ danh ca kể: “Sức khỏe của tôi không còn như xưa sau nhiều lần phẫu thuật liên quan đến cột sống. Tôi trải qua hơn 10 lần phẫu thuật, đại phẫu tiểu phẫu đều có. Hồi 2001 tôi mổ cột sống cổ, nên được "tặng" 3 cục gốm chèn vào cổ làm "bạn". Đến 2007, bác sĩ bảo vì muốn giữ cột sống cho tôi nên chỉ mổ để cắt phần lồi của một đĩa đệm đốt sống lưng. Nhưng rồi các cơn đau ngày một dữ dội và tôi cố chịu đựng. Cho đến năm 2011, cơn đau ngày càng quá mức khiến tôi không thể trụ vững và ngất xỉu ngay sau đêm diễn tại một phòng trà, được đưa đi cấp cứu".

Nữ danh ca vẫn đang mang trong mình căn bệnh suy tuyến thượng thận và thần kinh tọa Ảnh: TL "Và vài tuần sau, tôi buộc phải mổ thay 2 đĩa đệm và lắp 6 con ốc vào xương. Mổ xong tôi tưởng là ổn, nhưng không ngờ càng ngày càng đau, tôi không thể đi bộ hay ngồi quá 5 phút mà cũng không thể làm được việc gì cả, khó khăn mọi bề. Mỗi lần đi diễn, tôi đều rất khổ sở. Đi khám bác sĩ chuyên khoa thì họ cũng chỉ cho thuốc giảm đau với bổ thần kinh. Dùng thuốc quá nhiều khiến tôi cứ vật vờ, mệt mỏi. Thậm chí có những lúc đau đến không thể nhúc nhích nổi khiến tôi tưởng như mình bị liệt rồi", Ánh Tuyết kể thêm.

Giọng ca Ô mê ly chia sẻ rằng cô đã điều trị và khám qua nhiều bác sĩ, kể cả các bác sĩ ở nước ngoài như Pháp, Thụy Sỹ. Năm ngoái có đoàn bác sĩ Mỹ đến Đà Nẵng chẩn đoán bệnh của ca sĩ Ánh Tuyết là do quá trình mổ cột sống đã ảnh hưởng đến thần kinh. Đó là lý do khiến cô dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng ngày càng đau hơn. Nữ danh ca sinh năm 1961 đã thử qua mọi cách như châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu, các loại thuốc nam, bắc, tây y... nhưng không hiệu quả gì.

Ánh Tuyết cho hay: “Bác sĩ Mỹ cho tôi uống thuốc bổ thần kinh theo liều lượng từ 1 viên đến 12 viên/ngày. Tôi mới uống có 1 đến 2 viên thôi mà đã vật vờ 24/24, không thể tỉnh nổi. Tôi phản hồi lại với bác sĩ, thì được đổi cách chữa trị là phải cấy cái máy gì đó vào người để cứ khi nào đau là tự bơm thuốc giảm đau. Tôi nghe mà sợ, vì đã trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật với ít nhất 7 lần gây mê. Tôi đề nghị phẫu thuật lấy 6 con ốc trong lưng ra và các bác sĩ nói không thể. Vì như thế tôi sẽ bị yếu hơn trước hồi 2011 lúc chưa mổ nữa. Chính vì vậy, tôi chỉ còn cách "sống chung với lũ" thôi và phải uống thuốc giảm đau suốt đời. Lúc trước, mỗi ngày tôi chỉ uống 1-2 viên thôi, nhưng sau này mỗi ngày phải uống từ 5-6 viên, để có thể ngồi và đi lại được trong một vài giờ".

Hiện tại bệnh của ca sĩ Ánh Tuyết đã thuyên giảm nhiều, không còn đau đớn như trước và có thể sinh hoạt bình thường Ảnh: NVCC

Theo ca sĩ Ánh Tuyết, do được điều trị đúng thuốc, đúng bệnh đã giúp cô giảm được đau đớn. Hiện tại, giọng ca Ai lên xứ hoa đào đã có thể đi lại, làm vườn và đi diễn một cách bình thường. Được biết, hiện danh ca Ánh Tuyết đang sống cùng ông xã tại Hội An (Quảng Nam). Cô kể mỗi ngày mình thường cùng ông xã nấu ăn, tập thể dục, trồng rau trong vườn của gia đình. Thỉnh thoảng, nữ danh ca đi hát trong một số đêm nhạc, sự kiện.