Ca sĩ hàng đầu Đài Loan từng muốn để lại tài sản cho cún cưng

Câu trả lời của sao nữ sinh năm 1981 nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ mọi người bởi năm 2010, cô từng bị bỏng đến 54% cơ thể vì vụ nổ trên phim trường I Have a Date with Spring. Mặc dù việc ghép da đã phần nào hồi phục những tổn thương cơ thể do bỏng gây ra song sao nữ xứ Đài cho biết những vết sẹo còn lại trên người luôn nhắc nhở cô về việc sắp xếp cuộc sống của mình từ trước để phòng trường hợp có chuyện không may xảy ra. Selina cho rằng việc lập di chúc trong trường hợp này là một hành động khôn ngoan.