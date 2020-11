Chí Tài giải thích lý do bỏ về giữa show diễn

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Tài đã bức xúc lên tiếng về lý do phải bỏ về giữa một show diễn từ thiện. Nam nghệ sĩ cho biết: “Nghệ sĩ có lòng gặp bầu không có tâm. Xin lỗi các khán giả của show nhạc từ thiện tối qua rất nhiều. Chí Tài đến rất sớm, theo giờ diễn là 21 giờ 30, mà ai dè qua rạng sáng hôm sau vẫn chưa được lên sân khấu. Lý do vì công tác sắp xếp không chuyên nghiệp, cậu “bầu” vai con cháu chưa biết hành xử, không một ngó ngàng đến nghệ sĩ già này, sắp xếp các ca sĩ (trẻ) sau lên một cách vô tội vạ”.

Danh hài cho hay đây là lần đầu tiên một chương trình khiến anh thất vọng và bỏ về giữa chừng như vậy. Đồng thời, Chí Tài mong các đàn em, đàn cháu làm nghề cần có sự tôn trọng dành cho nghệ sĩ. “Chưa bao giờ thất vọng và bỏ về giữa chừng một show nào cả. Hôm qua là lần đầu tiên. Mong các đàn em, đàn cháu làm nghề, dù làm gì làm cũng biết trước hết “vuốt mặt nể mũi”, có tôn ti trật tự trong nghề. Còn hơn sau tất cả: “xin lỗi anh, nghìn lần xin lỗi anh” thì cũng…”, anh viết.

Nghệ sĩ Chí Tài xin lỗi khán giả cũng như lên tiếng về lý do bỏ về giữa show

Nam nghệ sĩ cho biết anh sẵn sàng nhường cho nghệ sĩ khác diễn trước, nếu phía chương trình báo trước với mình cũng như có lý do chính đáng. Nghệ sĩ Chí Tài bày tỏ, anh mong sau này, phía tổ chức chương trình nên rút kinh nghiệm để không xảy ra những chuyện như vậy.

Được biết, đêm nhạc do Gia Bảo và các đồng nghiệp chung tay tổ chức trong đó cháu trai Bảo Quốc là người đứng ra mời Chí Tài tham gia. Sau lời "tố" của đàn anh, Gia Bảo chia sẻ: "Chú tham gia rất nhiệt tình, nhưng do nhiều sự thay đổi chương trình để chú đợi lâu nên chú giận! Thật tình hoàn toàn là lỗi của ê-kíp vì chương trình delay và nhiều thay đổi nên ca sĩ, nghệ sĩ phải chờ lâu... Thấy chú xuống khán phòng uống nước với bạn và xem chương trình nên ê-kíp chủ quan là chú có thể hát phần gần cuối cũng được, nên xen các bạn trẻ vào giữa các ngôi sao vì nếu các ngôi sao hát hết thì khán giả bỏ về bớt, thương các bạn ca sĩ trẻ không được ủng hộ... Nhưng không ngờ điều đó làm chú buồn, chú về ngay lúc Bảo đang đấu giá trên sân khấu nên khi xong thì chú đã đi... Đây là điều hối tiếc nhất và thật sự Bảo rất buồn và đã nhắn tin xin lỗi chú. Do chương trình quá đông nghệ sĩ mà ê-kíp ít người, sơ suất trong cách tổ chức".Gia Bảo cũng gửi lời xin lỗi nghệ sĩ Chí Tài, "xin rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa".