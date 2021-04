Con trai gốc Việt Pax Thiên cao lớn hơn mẹ Angelina Jolie

Lùm xùm với Brad Pitt khiến Angelina Jolie gặp khó khăn trong việc theo đuổi đam mê của mình. “Tôi thích công việc đạo diễn nhưng vì hoàn cảnh gia đình có sự thay đổi khiến tôi phải bỏ dở ước mơ trong vài năm qua. Tôi cần tham gia những dự án tốn ít thời gian hơn và có thể ở nhà nhiều hơn. Đó là lý do tôi trở lại với công việc diễn xuất", người đẹp trải lòng trong cuộc phỏng vấn với tờ Entertainment Weekly. Ngoài ra biến cố cha mẹ ly hôn cũng khiến các con của Angelina Jolie tổn thương. Do đó, cô đang tập trung vào việc hàn gắn tổ ấm nhỏ bên cạnh Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, cặp song sinh Knox và Vivienne.

Sắp tới minh tinh 7X sẽ tái xuất với bộ phim Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết). Angelina Jolie đảm nhận nhân vật Hannah Faber, một lính cứu hỏa nhảy dù chuyên nghiệp bị ám ảnh bởi một nhiệm vụ thất bại trong quá khứ. Trong lần làm nhiệm vụ canh gác tại một tháp báo cháy, cô vô tình gặp Connor (Finn Little thủ vai) đang bị truy đuổi rồi giúp cậu bé thoát khỏi sự săn lùng của hai kẻ sát nhân. Those Who Wish Me Dead đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie sau Maleficent: Mistress of Evil năm 2019. Đây cũng là bộ phim hành động đầu tiên của bà mẹ 6 con kể từ Salt (tựa Việt: Nữ điệp viên) năm 2010.