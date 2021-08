Dàn ái nữ xinh đẹp, nổi tiếng của các tài tử, minh tinh Hồng Kông

Sau hơn 5 năm gắn bó với công việc diễn xuất ở xứ người, Miêu Đồng đã xuất hiện trong một số tác phẩm như: Upload, Get Shorty, The Past Never Dies, Die in A Gunfight… Nữ diễn viên 9X chăm chỉ làm việc trên phim trường, dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất và tích cực tập luyện để giữ thân hình khỏe đẹp. Người đẹp cũng là nhân vật khá nổi tiếng trên Instagram với hơn 21.000 người theo dõi

ẢNH: INSTAGRAM NV