Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: ‘Phim Việt không phải dưa hấu để kêu gọi giải cứu’

Chiều 21.9, hội thảo Thúc đẩy điện ảnh hậu Covid-19 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch , Cục Điện ảnh cùng các các nhà phát hành CJ CGV, Galaxy, Lotte và BHD phối hợp tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM. Lần đầu tiên sau một thời gian dài ngành công nghiệp điện ảnh bị ngưng trệ, các nhà sản xuất, nhà phát hành phim, các nghệ sĩ đã cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc đưa ra phương án giúp điện ảnh Việt quay trở lại với đà tăng trưởng cũ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, điện ảnh Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức trong suốt 9 tháng qua. Rạp phim “đóng băng”, nhiều phim bị hoãn chiếu, vô số dự án phim đang trong quá trình sản xuất buộc phải dừng lại. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam chia sẻ với Thanh Niên: “Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của năm 2020 chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là một con số rất thấp".

Tại hội thảo, hầu hết các nhà làm phim đều có cùng quan điểm: yếu tố quan trọng nhất có thể mang khán giả trở lại với rạp chiếu lúc này vẫn nằm ở nội dung phim. Cần phải mang đến những sản phẩm chất lượng, đa dạng hóa nội dung để kích thích khán giả ra rạp. Theo đại diện của các nhà phát hành, dù khó khăn nhưng đây sẽ là thời điểm thuận lợi để công chiếu phim Việt, tận dụng khoảng thời gian các “bom tấn” Hollywood vẫn chưa “đổ bộ” về Việt Nam. Bà Ngô Thị Bích Hiền - Phó chủ tịch Công ty BHD cho biết các nhà rạp sẽ đưa ra những cam kết cụ thể và có nhiều lợi ích để phim Việt mạnh dạn ra rạp vào năm 2020 chứ không lùi xa hơn vào năm 2021.

Là nhà sản xuất có tận hai phim bị dời lịch chiếu vì dịch Covid-19, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đưa ra đề xuất các nhà phát nên hành thực hiện các cuộc khảo sát xã hội nhằm tìm ra lý do vì sao khán giả vẫn ngần ngại đến rạp sau thời gian giãn cách xã hội . Anh nhận xét 2020 đúng là một năm khó khăn cho điện ảnh Việt, tuy nhiên, không nên truyền thông quá đà về những trở ngại, nỗi niềm của nhà làm phim hay mãi lặp lại điệp khúc “nhớ khán giả”. Phan Gia Nhật Linh

Trong khi đó, diễn viên kiêm nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cũng đưa ra những lời góp ý vô cùng thẳng thắn với các nhà phát hành phim. Cô nhận định cơ hội cho phim Việt trong thời gian hậu Covid-19 là có nhưng thách thức vẫn nhiều hơn. “Tôi mong các cụm rạp có thể đi thẳng vào vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giảm phí phát hành phim. Tuy Việt Nam đã và đang khống chế dịch rất tốt nhưng tâm lý các nhà đầu tư vẫn e ngại khi bỏ tiền làm phim, kinh phí chắc chắn sẽ co lại đôi chút. Vì vậy, rất mong các cụm rạp có thể chung tay chung sức hỗ trợ các doanh nghiệp đưa ra một mức phí phát hành ổn hơn. Tất nhiên chỉ là trong một khoảng thời gian nào đó cụ thể thôi vì Ngọc Ánh biết rằng các rạp vẫn cần phải có chi phí để vận hành hệ thống”, nữ diễn viên chia sẻ.Tham dự buổi hội thảo, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà cũng chia sẻ với Thanh Niên về kỳ vọng đối với phim Việt trong giai đoạn hậu Covid-19, bà nói: “Bản thân tôi thời gian qua cảm thấy rất đáng tiếc khi có nhiều bộ phim Việt chưa được ra mắt. Trong năm 2020, tôi nhận định có nhiều phim Việt rất tốt, được đầu tư chỉn chu. Có những phim hoàn toàn do người Việt sản xuất nhưng rất chuyên nghiệp so với những mùa phim trước của chính họ. Để thu hút khán giả trở lại với điện ảnh, các nhà làm phim cần phải đưa đến những nội dung chất lượng, phù hợp với kỳ vọng của khán giả”.