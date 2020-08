Đạo diễn 'Tân câu chuyện cảnh sát', 'Thiện ác đối đầu' qua đời ở tuổi 59

Truyền thông Hương Cảng đưa tin Trần Mộc Thắng qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Được biết, đạo diễn sinh năm 1961 ban đầu điều trị tại bệnh viện Prince of Wales nằm ở khu Sa Điền (Hồng Kông). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bạn bè, người thân của nhà làm phim nổi tiếng này không tiện cho việc thăm nom, chăm sóc. Hồi tuần trước, đạo diễn phim Đặc cảnh tân nhân loại đã được chuyển đến bệnh viện tư nhân mang tên Hong Kong Sanatorium & Hospital. Dẫu được tận tình cứu chữa song ông Trần đã qua đời ít ngày sau đó do tế bào ung thư phát triển quá nhanh.