‘Đấu la đại lục’ có Tiêu Chiến gây sốt dù phát sóng giờ trưa

Theo thống kê do Sohu trích dẫn, Đấu la đại lục khi mới “lên sàn” chỉ đạt rating (lượng người xem trung bình) 0,2%, song dần dần tăng cao và vọt lên đến 0,42%. Sohu nhận xét có lẽ do phim mới tập đầu tiên và khung giờ chiếu vào giữa trưa nên độ phổ biến chưa đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, Sohu cũng khẳng định mức tỷ suất người xem như trên là khá ổn so với một bộ phim chiếu buổi trưa. Tính đến tối 5.2, lượt xem tác phẩm trên Tencent cũng đã hơn 100 triệu.