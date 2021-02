‘Đấu la đại lục’ liên tục bị chấm 1 sao vì có Tiêu Chiến

Theo Sohu, số điểm cỡ 6,3 và 6,4/10 của Đấu la đại lục là một thành tích khá khả quan so với mặt bằng phim truyền hình Trung Quốc nói chung và thể loại huyền huyễn dị giới Hoa ngữ nói riêng. Điều đáng nói là lượt khán giả chấm 1 sao cao bất ngờ - lên đến hơn 30% và ngang bằng với lượt 5 sao. Đây là một trường hợp rất hiếm tại Douban.

Lượng fan và anti fan của Tiêu Chiến 'so kè' quyết liệt trên trang đánh giá phim Douban

Với Đấu la đại lục, Sohu nhận xét tác phẩm không đến mức quá tệ để bị nhận 1 sao. Mặc cho tác phẩm có nhiều tình tiết khác nguyên tác, song vẫn trong mức có thể chấp nhận được. Một fan lớn của bộ Đấu la đại lục cho hay: “Bộ phim truyền hình này không chỉ được phát sóng trên Internet mà còn lên đài truyền hình lớn CCTV, nên có những thay đổi lớn so với bản gốc là điều bình thường. Đương nhiên là phim truyền hình cũng không thể lung linh như phim hoạt hình được. Bản truyền hình nhìn chung trong mức có thể xem được”. Đặc biệt, khâu kỹ xảo trong Đấu la đại lục nhận về nhiều lời khen.

Cộng đồng mạng cho rằng việc anti fan tác động tiêu cực đến chuyện chấm điểm Đấu la đại lục là hành động ấu trĩ và đáng lên án, ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim dù cả ê-kíp chẳng làm gì sai. Tính đến trưa 16.2, có đến hơn 460.000 người vào đánh giá phim Đấu la đại lục trên Douban và con số này vẫn không ngừng tăng cao. Lượt 1 sao và 5 sao vẫn đang so kè quyết liệt.

Tiêu Chiến là một trong những sao Hoa ngữ có lượng anti fan đông đảo đến đáng sợ. Mọi việc bắt nguồn từ cuối tháng 2.2020, người hâm mộ của tài tử 30 tuổi gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic AO3 (Archive of Our Own) và Lofter, khiến anh bị liên lụy - lượng anti fan tăng nhanh chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần. Kết quả, “Ngụy Vô Tiện” của Trần tình lệnh phải “ở ẩn” gần 10 tháng trời và mất nhiều hợp đồng quan trọng. Đầu năm nay, anh dần dần tái xuất showbiz Trung Quốc , nhưng vẫn phải mệt mỏi vì anti fan. Các hoạt động hay lịch chiếu phim đều phải “đánh úp” để tránh tình trạng anti fan gây khó dễ.