'Tru tiên' của Tiêu Chiến đạt rating khủng khi phát sóng lại trên truyền hình

Theo Sohu, Tru tiên khi được phát sóng trên CCTV6 ( Trung Quốc ) đã đạt rating (lượng người xem trung bình) hơn 1% và dần dần cán mốc 2,1174%, thành tích rất tốt so với một bộ phim đã ra mắt hơn 1 năm trước. Đặc biệt, Sohu cũng nhận định phía CCTV khá ưu ái cho Tru tiên khi cho tác phẩm “lên sàn” vào khung giờ đẹp và thuận tiện cho nhiều khán giả - khoảng 8 giờ tối thứ 7 (giờ địa phương). Đồng thời, các tài khoản mạng xã hội của nhà đài truyền hình trung ương Trung Quốc này cũng tích cực quảng bá cho Tru tiên cùng diễn xuất của nam chính Tiêu Chiến (vai Trương Tiểu Phàm).

Việc Tru tiên gây chú ý khi lên sóng CCTV6 nằm ngoài dự đoán truyền thông, vì đây chỉ là một bộ phim điện ảnh cổ trang đã chiếu rạp từ tháng 9.2019 và từng bị chê là thảm họa trên màn ảnh rộng Hoa ngữ . Thậm chí, tại giải Cây chổi vàng 2020 (được xem là Mâm xôi vàng Trung Quốc), Tru tiên “thâu tóm” hàng loạt hạng mục quan trọng như Phim gây thất vọng nhất, Nam/Nữ diễn viên chính gây thất vọng nhất (Tiêu Chiến và Mạnh Mỹ Kỳ)…

Diễn xuất của Tiêu Chiến trong Tru tiên được khán giả đánh giá tốt ẢNH: WEIBO NV

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng nhận xét chuyện Tru tiên thành công bất ngờ khi chiếu trên CCTV6 phần nào cho thấy độ nổi tiếng “không phải dạng vừa” của nam chính Tiêu Chiến hiện tại. Nhiều bình luận cho rằng lượng fan đông đảo và máu lửa của anh đã góp công lớn giúp bộ phim đạt tỷ suất người xem khủng, dẫn đầu rating trong số các tác phẩm chiếu cùng thời điểm.

Tru tiên bản điện ảnh công chiếu vào tháng 9.2019. Tác phẩm chuyển thể từ bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp (còn gọi là tiên hiệp) cùng tên của Tiêu Đỉnh. Lúc bấy giờ, Tru tiên nhận về phản hồi trái chiều vì nội dung có nhiều chi tiết khác biệt so với nguyên tác. Dù vậy, phim vẫn “cá kiếm” rất khả quan và thu về hơn 400 triệu nhân dân tệ (1.433 tỉ đồng) tại Trung Quốc.

Mặc dù có ý kiến khen chê trái chiều nhưng Tru tiên đã trở thành bộ phim đứng đầu phòng vé mùa Trung thu năm 2019 tại Trung Quốc. Sau đó, tác phẩm được công chiếu ở nước ngoài như Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan… và liên tiếp lập kỷ lục doanh thu. Riêng diễn xuất của Tiêu Chiến trong vai Trương Tiểu Phàm được khán giả quốc tế đánh giá tốt.

Tiêu Chiến và bạn diễn Đường Nghệ Hân trong phim ẢNH: WEIBO NV

Hiện mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn Tiêu Chiến đang tích cực trở lại toàn diện sau lùm xùm fan cuồng gây rối hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter vào tháng 2 năm ngoái. Scandal “từ trên trời rơi xuống” này khiến nam diễn viên chịu vạ lây: hứng “gạch đá” trên mạng xã hội, những phim mà anh tham gia đã chiếu giảm điểm số tích cực trên trang đánh giá phim Douban, phim sắp chiếu thì “sợ” phát sóng…