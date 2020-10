Đêm nhạc của Đinh Hiền Anh thu gần 35 tỉ đồng cứu trợ miền Trung

Xuất phát từ nỗi niềm đau đáu với quê hương, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã gấp rút bàn bạc cùng các đơn vị để tổ chức chương trình Ru bão vào tối 23.10. Đêm nhạc là khúc tráng ca về sự hy sinh của những người chiến sĩ, cũng là sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau, khó khăn với thân nhân các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ miền Trung. Được biết để thực hiện sự kiện này, nữ ca sĩ nỗ lực liên lạc với các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Hoa, Thanh Lam, Đinh Thành Lê, Phạm Thùy Dung, Bích Hồng, NSND Hoàng Dũng , Công Lý, Việt Anh, Á hậu Thụy Vân… Các nghệ sĩ bay từ Hà Nội vào Vinh để ủng hộ mà không nhận cát sê.

Chương trình Ru bão được dàn dựng công phu và có giới thiệu nhiều ca khúc mới do các nhạc sĩ sáng tác về vụ sạt lở Rào Trăng 3, bão lũ miền Trung. Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật , những phóng sự chân thực về tình trạng thiên tai tại Huế, Quảng Trị được cập nhật khiến khán giả có mặt tại phim trường không khỏi đau lòng. Trong đêm nhạc, toàn bộ trường quay còn dành một phút tưởng niệm cho những cán bộ chiến sĩ, người dân đã mất trong đợt lũ vừa qua.

NSND Hoàng Dũng ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi đêm nhạc. Ông bùi ngùi trước những hình ảnh của đồng bào miền Trung, đặc biệt là lời tâm sự của những nhân chứng sống trở về từ vùng sạt lở. Diễn viên Về nhà đi con bày tỏ: “Bên ngoài kia, các chiến sĩ vẫn chiến đấu để cứu trợ cho người dân. Tôi không biết nói gì ngoài sự cảm kích với họ. Tôi xót xa trước ánh mắt vô vọng của những người dân nhưng cũng cảm nhận được tình người trân quý như thế nào trong lúc này”.

Một số nhân vật trong các phóng sự của Đài truyền hình Nghệ An đã có những chia sẻ khiến trường quay lặng đi vì xúc động. Thiếu tá Lê Văn Trung (Chỉ huy phó kiêm tổng tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, Huế) kể rằng nửa đêm anh bỗng thấy ruột gan cồn cào. Anh trở dậy, cùng một đồng chí đi vào rừng thì gặp 8 người khác đang chạy ngược ra và anh nhanh chóng giúp họ đến vùng an toàn. Phạm Tấn An (nhân viên thông tin, Đoàn kinh tế Quốc phòng 337) là một trong 5 nạn nhân sống sót sau vụ lở núi kinh hoàng nhớ lại tiếng nổ lớn lúc nửa đêm cùng tiếng kêu cứu của đồng đội. Anh đã cố gắng cứu đồng đội bị bức tường đè lên nhưng không thể. Bây giờ nhắm mặt lại, anh vẫn cứ nhớ về những kỷ niệm cùng những người đã khuất, thời còn đi cứu dân, cùng ăn bữa cơm giản dị,...