‘Đội trưởng Mỹ’ Chris Evans vô tình để lộ ảnh nhạy cảm

Sáng 13.9 (giờ Việt Nam), Chris Evans chia sẻ một video ngắn anh cùng bạn bè chơi Heads Up trong phần Story Instagram nhưng không ngờ lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nguyên nhân nằm ở đoạn cuối clip, khi nam diễn viên đang lướt thư mục ảnh trong điện thoại thì vô tình để lộ khoảnh khắc nhạy cảm trước “bàn dân thiên hạ”.

Sinh năm 1981, Chris Evans nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: Opposite Sex, Sunshine, Snowpiercer, Knives Out ( Kẻ đâm lén )… Đặc biệt, sự nghiệp đóng phim của anh gắn liền với vai Captain America/Steve Rogers trong vũ trụ điện ảnh Marvel qua các phần phim Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Tháng 10.2018, Chris Evans tuyên bố từ giã vai Đội trưởng Mỹ sau khi hoàn thành Avengers 4.