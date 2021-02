G-Dragon và Jennie: Khi ‘ông hoàng Kpop’ hẹn hò nữ thần đắt giá nhất BlackPink

G-Dragon và Jennie trở thành tâm điểm trên mọi “mặt trận” khi bị Dispatch khui chuyện hẹn hò. Trong khi công ty chủ quản tuyên bố “không thể xác nhận” thông tin trên, công chúng đang hết sức phấn khích trước cặp đôi mới của Kpop. Có thể nói, hai "gà cưng" nhà YG là cặp sao hiếm hoi không có sự chênh lệch quá nhiều về danh tiếng, tài năng. Cả hai đều là những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc xứ củ sâm, sở hữu lượng fan hùng hậu khắp thế giới và là hình mẫu thời trang được hàng triệu người trẻ săn đón, theo đuổi.

Hai 'chiến binh' sừng sỏ của YG

Cả G-Dragon và Jennie đều là hai nghệ sĩ chất lượng của YG Entertainment, một trong ba công ty giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc. Thủ lĩnh lừng danh nhóm BigBang là một trong những cái tên dẫn đầu lớp idol Gen 2 (generation 2 - thế hệ thứ 2) của Kpop còn nữ thần tượng xinh đẹp của BlackPink lại ra mắt sau và đang là một trong những thần tượng thế hệ 3 đắt giá nhất của đế chế âm nhạc này. Cặp sao đình đám xứng đáng là niềm kiêu hãnh của YG tại Kpop, mảnh đất khốc liệt nơi các nhóm nhạc mọc lên như nấm và chẳng bao giờ thiếu vắng những tài năng.

G-Dragon và Jennie là được ví như hai con gà đẻ trứng vàng cho YG ẢNH: INSTAGRAM NV

G-Dragon (tên thật: Kwon Ji Yong) sinh năm 1988, gương mặt không còn xa lạ với những fan lâu năm của Kpop khi tên tuổi đã trở thành tượng đài của làng nhạc. Không sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo như nhiều người vẫn nghĩ về những nam thần Hàn Quốc và cũng chẳng có chiều cao đáng mơ ước, nhưng ngôi sao gốc Seoul là hình mẫu thành công mà nhiều idol Kpop thèm khát.

Để được biết đến như một “ông hoàng Kpop” mà báo chí quốc tế vẫn hằng khen ngợi, thủ lĩnh nhóm BigBang đã trải qua một hành trình đầy chông gai, thử thách từ khi còn là một đứa trẻ. Rapper “quái vật” của YG bắt đầu sự nghiệp năm 8 tuổi với tư cách thành viên nhóm Little Roora, trải qua 5 năm trầy trật, lặng lẽ trong vai trò thực tập sinh của SM cho đến lúc được YG Entertainment khám phá ra tài năng và phấn đấu không ngừng nghỉ tại đây để trở thành mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn của BigBang.

Dẫn dắt BigBang đi từ thành công này đến thành công khác, G-Dragon là hình mẫu thủ lĩnh toàn năng của Kpop ẢNH: YG

Hành trình từ ca sĩ nhí Kwon Ji Yong trở thành một G-Dragon đầy bản lĩnh mất ngót nghét chục năm, đi cùng với đó là mồ hôi, nước mắt và những nỗ lực không có điểm dừng. Anh là thủ lĩnh đầy tâm huyết, là rapper tài năng và một “cỗ máy” sản xuất những bản hit chất lượng của nhóm, cùng 4 mảnh ghép còn lại đưa BigBang lên đỉnh cao sự nghiệp với những bản hit bùng nổ như: Lies, Haru haru, Fantastic baby, Bang Bang Bang…

Ngôi sao 33 tuổi là "quái vật" thực sự của làng nhạc xứ củ sâm, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến phần còn lại của châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, ngôi sao 33 tuổi cũng có sự nghiệp solo thành công với loạt ca khúc như: Heartbreaker, That XX, Crooked, Crayon, Untitled 2014… Năm 2020, anh được KingChoice bình chọn là Idol Kpop đỉnh cao nhất trong thập niên qua còn truyền thông và công chúng tôn vinh nam nghệ sĩ là “ông hoàng Kpop” bởi sự nghiệp thành công rực rỡ cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong âm nhạc.

So với một G-Dragon hầm hố, gai góc, ngông cuồng và tài hoa trong âm nhạc cùng chặng đường nghệ thuật kéo dài gần 2 thập niên thì Jennie còn phải phấn đấu dài dài. Dẫu vậy, cô vẫn là ngôi sao được đánh giá cao về tài năng. Dù không phải trải toàn hoa hồng song so với hành trình đầy chông gai của G-Dragon thì con đường trở thành thần tượng của nữ thần nhóm BlackPink êm đềm hơn nhiều.

Jennie ngày càng nổi tiếng trên chặng đường nghệ thuật, cô hết cùng BlackPink khuynh đảo làng nhạc lại trở thành cái tên nổi đình đám trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc và trải qua thời niên thiếu tại New Zealand trước khi trở thành thực tập sinh được YG phát hiện năm 14 tuổi, rồi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink hồi 2016. Mỹ nhân này được biết đến với tài năng rap thần sầu cùng vũ đạo đẹp mắt, mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một nhóm nhạc đắt giá nhất Kpop hiện nay với loạt hit khuynh đảo làng nhạc quốc tế: Ddu Du Ddu Du, Kill This Love, How you like that…

Song song với các hoạt động nhóm, mỹ nhân 25 tuổi cũng được YG ưu ái, đẩy mạnh các hoạt động solo và là một trong số ngôi sao đang được công ty nâng đỡ nhiều nhất. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn vừa đáng yêu vừa toát lên vẻ kiêu kỳ, sang chảnh của Jennie cũng giúp trở thành một trong những nữ thần được săn đón bậc nhất Kpop hiện nay.

Cùng với BlackPink, danh tiếng của Jennie không chỉ gói gọn ở Hàn Quốc mà đã vươn mình ra châu Á cũng như thế giới ẢNH: INSTAGRAM BLACKPINK

Sẽ thật khập khiễng khi so sánh danh tiếng của cặp sao đình đám nhà YG này bởi họ không cùng xuất phát điểm và ra mắt trong bối cảnh khác nhau. Chủ nhân hit That XX đã đi qua thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp còn “người yêu tin đồn” của anh đang ở giai đoạn đỉnh cao. Thủ lĩnh BigBang có kinh nghiệm và thời gian hoạt động nghệ thuật lâu hơn, nhưng sao nữ 9X cũng có độ nổi tiếng không kém nhờ thành công về mặt âm nhạc và độ phổ biến rộng rãi của mạng xã hội.

Cả G-Dragon và Jennie từng vướng phải không ít scandal chấn động trong quá khứ. Nam ca sĩ 8X chịu công kích nặng nề vì nghi vấn đạo nhạc và dùng chất cấm. Vượt qua sóng gió, anh ngày càng thành công hơn. Mặc cho loạt “phốt”, âm nhạc của G-Dragon vẫn luôn được công chúng đón nhận. Còn Jennie lại hứng “gạch đá” bởi bị tố lười biểu diễn, chảnh chọe và “bệnh ngôi sao”. Bất chấp chửi bới, cô vẫn ngày càng nổi tiếng và được săn đón miệt mài.

'Chanel couple' của làng giải trí Hàn Quốc

G-Dragon và Jennie đều là những sao Kpop dẫu đầu, “thống trị” những xu hướng thời trang ở châu Á lẫn thế giới. Trong khi G-Dragon gây sốt với gu ăn mặc chất ngất, “độc nhất vô nhị” thì Jennie lại là hình mẫu lý tưởng mà nhiều cô gái hiện đại phải “học hỏi” để trở nên sành điệu và thời thượng nhất.

G-Dragon là tượng đài thời trang trong lòng nhiều fan Kpop, nam ca sĩ giờ đây còn lấn sang lĩnh vực thiết kế giày và dễ dàng đạt được thành công đáng nể ẢNH: INSTAGRAM NV

Fan Kpop lâu năm chẳng còn xa lạ với một “ông hoàng thời trang” G-Dragon mỗi khi anh bước lên sân khấu âm nhạc hay xuất hiện trong những sự kiện đời thường. Công chúng đã quá quen với những set đồ hầm hố, chất chơi đến ngông cuồng, phá cách, những cây hàng hiệu tiền tỉ cùng phong cách phối đồ chẳng giống ai của ngôi sao đắt giá nhà YG. Đã từng có quãng thời gian, phong cách thời trang của trưởng nhóm Big Bang quá kỳ quặc, lập dị đến mức khiến công chúng “khó ngấm”. Tuy nhiên, chỉ khoảng vài tháng sau, cái áo, chiếc quần hay bộ phụ kiện đó lại trở thành xu hướng được hàng triệu người săn đón, len lỏi vào từng góc phố, con đường mang đậm hơi thở của hiphop.

Anh cũng là nam ca sĩ hiếm hoi có thể “cân” được đủ style: từ hip hop bụi bặm, áo khoác sang chảnh hay vest chỉn chu, lịch thiệp nhưng vẫn giữ được khí chất và sức hút riêng khó mà trộn lẫn. Han Hye Jeon, một trong những stylist hàng đầu xứ Hàn, từng nói về phong cách của GD: "Với tôi không có gì để bàn cãi, G-Dragon là số một”.

Jennie là hình mẫu thời trang của hàng triệu cô gái trẻ, mỹ nữ nhà YG cũng là một trong những sao Kpop có lượng người theo dõi "khủng" nhất trên mạng xã hội ẢNH: GETTY

G-Dragon là biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop thì Jennie cũng không phải dạng vừa. 5 năm hoạt động cùng BlackPink cũng là 5 năm nữ ca sĩ xinh đẹp chiếm lĩnh top đầu trong các danh sách sao nữ Kpop có gu thời trang đỉnh nhất. Mỹ nhân 25 tuổi có lối chọn trang phục chất ngất và mang đậm dấu ấn của mình từ sân khấu đến ngoài đời. Chủ nhân hit Solo còn gây sốt chỉ với chiếc kẹp tóc đính đá đơn giản. Thậm chí, dạng kẹp tóc này về sau được gọi luôn là kẹp tóc Jennie. Jennie là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang lớn trên thế giới và ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng của mình đối với thời trang. Những trang phục, phụ kiện được quý cô kiêu kỳ này “đắp” lên người đều nhanh chóng trở thành xu hướng gây sốt trên mạng và lập tức “cháy hàng” vì được săn đón quá nồng nhiệt.

Cả hai đều được xem là "thánh sống" Chanel ẢNH: INSTAGRAM NV, VOGUE

Có một điều trùng hợp là G-Dragon và Jennie đều là những gương mặt được hãng Chanel “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí Đại sứ thương hiệu tại Hàn Quốc. Nếu nam ca sĩ 8X là gương mặt góp phần nâng tầm thương hiệu đắt giá này bởi vị thế quá vững chắc trong lòng các tín đồ thời trang lâu năm thì mỹ nữ sinh năm 1996 là cầu nối giúp hãng thời trang đến từ Pháp tiếp cận được các lớp khách hàng non trẻ hơn, những người luôn bắt kịp các xu hướng mới nhất và không ngại chi tiền để trở nên thật sành điệu. Việc hai đại sứ đình đám dính nghi vấn hẹn hò khiến dân tình phấn khích, rất nhiều người hâm mộ đang mong chờ dịp họ cùng sánh vai tại sự kiện của Chanel trong tương lai.