Hanbin một lần nữa bị 'ngó lơ' trong show 'I - Land'

Tối 28.8, tập 9 chương trình I - Land lên sóng với màn cạnh tranh gay gắt giữa 11 thực tập sinh , trong đó có Hanbin đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức xong tập này, nhiều khán giả tưởng chừng cuộc thi chỉ còn lại 10 người vì Hanbin gần như biến mất trên màn ảnh vì có quá ít thời gian lên sóng. Thậm chí, một số người xem còn thống kê anh chỉ lộ mặt chưa đến 15 phút trong suốt hơn 1 tiếng tập 9.

Được biết, trong tập 9 I - Land, 11 chàng trai thực hiện thử thách Chemistry, chia thành 2 đội biểu diễn gồm Flicker và Dive Into You. Hanbin vào nhóm diễn Dive Into You cùng Sunoo, Niki, Daniel, Jay và Taki. Mỹ nam người Việt để lại ấn tượng mạnh với khả năng hát ổn định dù phải thực hiện động tác vũ đạo mạnh mẽ. Ống kính lia đến anh rất ít ỏi. Dù Hanbin bị phớt lờ nhưng không hề lu mờ bởi đảm nhận tốt nhiệm vụ hát chính trong cả màn trình diễn.

Hanbin (ngồi giữa hình trên) nổi bật trong tập 9 dù xuất hiện rất ít ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Song, cuối cùng, trong khi 10 thí sinh khác đều được ban giám khảo nhận xét chi tiết sau mỗi tiết mục, thì Hanbin lại không hề có. Theo phần lớn dân mạng, phần góp ý Hanbin đã bị nhà đài Mnet cắt xén bỏ đi và không hề cho chiếu. Điều này khiến fan của anh vô cùng tức giận. Không chỉ người hâm mộ Hanbin mà khán giả I - Land cũng cảm thấy bất công cho chàng trai 22 tuổi.

Trên fanpage I - Land, hàng loạt dân mạng bày tỏ nỗi bức xúc đối với đội ngũ sản xuất cũng như nhà đài Mnet. “Hãy đối xử công bằng với Hanbin. Anh ấy đã tập luyện rất chăm chỉ và thể hiện rất tốt, hãy công nhận tài năng của anh ấy”, “Cậu ấy cũng đã cố gắng tập luyện hết sức mà đến lúc biểu diễn xong lại chả nhận được một lời nhận xét nào, thật không hiểu”, “Coi mà tức, tự dưng để Hanbin thành người “tàng hình”, “Mong rằng Hanbin không cảm thấy buồn khi mình bị phân biệt một cách rõ ràng như vậy. Cùng chung đội, nhưng tất cả thành viên đều được phát sóng phần nhận xét riêng Hanbin thì không”, “Chương trình đang coi người hâm mộ của Hanbin là trò đùa sao. Show càng ngày càng thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và nhạt nhẽo. Fan Hanbin không phải kẻ ngốc và chúng tôi hiểu tất cả những gì các bạn đang làm đấy”, “Đề nghị quay và cho chiếu phần của Hanbin nhiều nhiều. Ê-kíp cắt hết trơn rồi coi cái gì đây”… nhiều khán giả viết.

Một số khoảnh khắc ngắn ngủi của Hanbin trong tập 9 ẢNH: CẮT TỪ CLIP Khán giả quốc tế cũng cảm thấy bất công thay cho Hanbin ẢNH: MNET

Ngoài ra, người hâm mộ Hanbin còn trend hashtag: Be fair to Hanbin (Công bằng với Hanbin), Vote for Hanbin (Bình chọn cho Hanbin), Hanbin Deserves Better (Hanbin xứng đáng được đối xử tốt hơn)… trên khắp mạng xã hội . Bên cạnh đó, fan cũng lo lắng Hanbin sẽ sớm bị loại khỏi I - Land vì không được lên hình nhiều, thiếu độ nhận diện của công chúng.

Đây không phải lần đầu Hanbin bị cho “ra rìa” tại I - Land. Việc thực tập sinh người Việt Nam liên tục chịu cảnh thiệt thòi khiến fan của anh rất xót và đau lòng. Nhiều người hâm mộ tuyên bố sẽ cố gắng bình chọn để giúp Hanbin vào vòng sau và có cơ hội được nằm trong số 7 người chiến thắng cuối cùng, ra mắt trong nhóm nhạc đàn em của BTS.

Thực tập sinh người Việt thường chịu bất công tại chương trình I - Land ẢNH: MNET

Kết quả cụ thể vòng thi I - Land vừa qua và danh tính thực tập sinh sẽ bị loại chưa được công bố. Những cái tên lọt vào top 10 sẽ dựa trên lượt bình chọn toàn cầu kéo dài từ tối 28.8 đến khuya 29.8 và được thông báo vào tập 10, phát sóng tuần sau, vào ngày 4.9.