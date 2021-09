‘Hạo y hành’ và loạt phim đam mỹ thấp thỏm vì lệnh cấm mới

Tác phẩm kể về mối quan hệ ngọt ngào đan xen bi kịch giữa Mặc Nhiên/Mặc Vi Vũ (Trần Phi Vũ) (phải) và Sở Vãn Ninh (La Vân Hi). Trần Phi Vũ và La Vân Hi được nhận xét là có ngoại hình rất giống nhân vật trong nguyên tác. Đặc biệt, nhân vật Sư Muội trong truyện là nam, nhưng khi lên phim đã được chuyển thành nữ (Trần Dao đóng). Do đó, nhiều khán giả phỏng đoán Hạo y hành âm thầm thêm yếu tố tình tay ba nam - nữ để vượt qua kiểm duyệt và được phát sóng

CHỤP MÀN HÌNH SINA