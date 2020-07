Hé lộ những chi tiết bất ngờ về lễ đính hôn của Demi Lovato

Sau khoảng 4 tháng được xác nhận chuyện hẹn hò và dành nhiều thời gian bên nhau trong lúc thực hiện giãn cách xã hội , nam nghệ sĩ Max Ehrich đã quyết định quỳ gối cầu hôn Demi Lovato tại vùng biển thơ mộng ở Malibu, Los Angeles (Mỹ). Ngôi sao 9X khiến giọng ca Tell Me You Love Me không khỏi bất ngờ, hạnh phúc và nhanh chóng nhận lời. Thông tin cựu công chúa Disney đính hôn sau đó lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội cũng như truyền thông quốc tế. Hình ảnh mới nhất được chủ nhân hit Sorry not sorry đăng tải nhanh chóng nhận về hơn 7,5 triệu lượt thích cùng gần 120.000 bình luận chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè và đông đảo người hâm mộ.