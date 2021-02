Hồ Bích Trâm: Tôi không có duyên họp báo phim, hai lần đều hủy vì dịch Covid-19

Diễn viên gốc Quảng Ngãi cho hay cô đầu tư hơn 1,5 tỉ đồng cho dự án phim chiếu mạng này. “Vì dàn diễn viên trong phim này khi mời được tôi đã thấy rất may mắn rồi nên mình phải làm một cách chỉn chu, đàng hoàng. Tôi muốn đầu tư cho phim này thật tốt để không phụ lòng khán giả cũng như những diễn viên đã nhận lời tham gia phim. May mà khi bùng dịch thì phim của tôi đã quay xong rồi, chứ nếu còn quay dở thì tôi cũng không biết tính sao. Tôi chỉ thấy mình kém may mắn khi cứ ra mắt phim là dính dịch thôi. Chúng tôi vẫn sẽ ra mắt phim đúng ngày để khán giả có phim để xem ngày tết”, cô nói.