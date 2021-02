Nhiều tỉnh, thành phong tỏa diện rộng để dập dịch Covid-19

Ngày 2.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận 32 ca mắc mới, trong đó 31 ca trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh. Trong 31 ca cộng đồng, tại Hải Dương 19 ca, Quảng Ninh 8 ca, Gia Lai 3 ca, Hà Nội 1 ca. 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội (nam, 43 tuổi, là chuyên gia Nga, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh).

Hà Nội ghi nhận ca Covid-19 thứ 21, là công chứng viên ở Cầu Giấy

Hải Dương thêm 75 trẻ mầm non phải cách ly tập trung

Chiều 2.2, tại cuộc họp với chuyên gia của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở TP.Chí Linh, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đã cảm ơn và ghi nhận sự hỗ trợ của Bộ Y tế, các bệnh viện T.Ư và các chuyên gia về Chí Linh, vì nếu để Hải Dương xoay xở thì không biết “trận địa” Chí Linh sẽ như thế nào.

Ông Thăng cũng nhìn nhận tốc độ xét nghiệm tại Chí Linh chậm, thông tin công bố ca bệnh không kịp thời. Điểm nghẽn nằm ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa tỉnh và huyện đang còn lúng túng, bất cập. Từ thực tế này, ông Thăng giao Sở Y tế rà soát lại quy trình vận hành của CDC để nâng công suất, đáp ứng 100% nhu cầu xét nghiệm, kết quả phải báo ngay cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và cơ quan báo chí.

Theo CDC Hải Dương, sau một tuần bùng phát dịch, toàn tỉnh ghi nhận 224 ca mắc Covid-19. Đáng chú ý, một số học sinh mầm non và tiểu học đã nhiễm Covid-19 khiến hàng trăm bạn học phải đi cách ly tập trung. Trường hợp mới nhất là sau khi nhận được thông tin cháu B.H.V, lớp 4 tuổi Trường mầm non Bạch Đằng (xã Bạch Đằng, TX.Kinh Môn), nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã khẩn trương truy vết được 119 F1, trong đó có 75 bạn học của cháu B.H.V và 10 giáo viên. Ngay lập tức, Trường mầm non Bạch Đằng đã được thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung cho các cháu nhỏ. 75 phụ huynh cũng vào trong khu cách ly để chăm sóc cho các cháu. Lực lượng chức năng cũng đã phun khử khuẩn toàn bộ trường mầm non, huy động 200 giường, lắp thêm bình nóng lạnh và một số đồ dùng để phục vụ sinh hoạt cho người cách ly.

Bệnh viện đa khoa Gia Lai được phong tỏa tạm thời ẢNH: TRẦN HIẾU

Quảng Ninh phong tỏa nhiều nơi

Sau khi 2 ổ dịch tại TX.Đông Triều, H.Vân Đồn (Quảng Ninh) phát sinh thêm 5 ca bệnh mới, chính quyền các địa phương đã phong tỏa hàng loạt xã, phường để khoanh vùng, dập dịch. Tại TX.Đông Triều, 11 xã, phường tạm thời bị phong tỏa từ trưa 2.2. Trước đó, ngày 30.1, TX.Đông Triều đã phong tỏa các xã An Sinh, Bình Dương. Cùng ngày, H.Vân Đồn phong tỏa thêm 6 xã là Đoàn Kết, Hạ Long, Bình Dân, Đông Xá, Vạn Yên và Đài Xuyên.

Ngày 1.2, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh , giao các cơ quan chức năng xem xét dành 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2021, cộng với nguồn xã hội hóa, nguồn huy động khác để báo cáo T.Ư và cơ quan có thẩm quyền cho phép tỉnh mua vắc xin Covid-19 loại tốt nhất tiêm phòng cho toàn thể người dân trong tỉnh càng sớm càng tốt. Địa phương này cũng đặt mục tiêu khống chế dịch bệnh trước 28 tháng chạp (9.2).

TP.Đà Nẵng tiếp nhận 216 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản và đưa đi cách ly ẢNH: NGUYỄN TÚ

Gia Lai thêm 6 trường hợp dương tính, phong tỏa bệnh viện tỉnh

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, đến tối 2.2, tỉnh có thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 , nâng tổng số ca dương tính lên 13. Trong đó, có một trường hợp dương tính nguồn gốc từ ổ dịch ở H.Ia Pa khi nghi ngờ bị ruột thừa đã chuyển từ H.Ia Pa lên Trung tâm y tế H.Phú Thiện rồi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Gia Lai phải phong tỏa Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành truy vết F1 và làm xét nghiệm cho bệnh nhân, nhân viên y tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi tạm cách ly bệnh viện hai ngày tới để đủ thời gian truy vết, xét nghiệm, sau đó mới đưa ra biện pháp xử lý”.

Bình Dương mở rộng phong tỏa khu vực cả vạn dân ở TP.Thủ Dầu Một

Ngày 2.2, UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) có văn bản hỏa tốc yêu cầu phong tỏa thêm 2 khu vực (ngoài 6 khu vực đã phong tỏa trước đó) để phòng dịch Covid-19. Theo đó, mở rộng phong tỏa khu vực 1, xung quanh Trường ĐH Thủ Dầu Một, thuộc một phần KP.6 (P.Phú Hòa). Khu vực 2 được yêu cầu mở rộng phạm vi phong tỏa một phần KP.7 và KP.3 (P.Phú Hòa). Các khu vực bị mở rộng phạm vi phong tỏa đều có liên quan đến ca dương tính thứ 2 ở Bình Dương là sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một (BN 1843). Liên quan đến ca dương tính này, cơ quan chức năng Bình Dương xác định được 321 người tiếp xúc F1, trong đó có 11 người tiếp xúc rất gần như ở chung phòng trọ, ngồi gần... Tất cả những người này đều đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Riêng các trường hợp tiếp xúc F2 hiện vẫn chưa có kết quả từ cơ quan chức năng.

Đến chiều tối 2.2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận địa phương có thêm 2 ca dương tính với Covid-19, là F1 của BN 1843, nâng tổng số ca dương tính ở Bình Dương lên 4. Để đảm bảo phòng chống dịch và truy vết F1, F2 liên quan 2 ca dương tính mới, UBND TP.Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi phong tỏa, cách ly một số khu vực trên địa bàn lên đến 10.000 nhân khẩu.

Đối với ca dương tính đầu tiên trên địa bàn là bà N.T.P (55 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Phú Giáo, Bình Dương), cơ quan chức năng đã xác định được 90 người tiếp xúc F1 và 147 người tiếp xúc F2, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

TP.HCM sẽ họp xem xét điều chỉnh một số lễ hội

Chiều 2.2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết hiện các chuyến xe đến Hải Dương và Quảng Ninh đã tạm ngưng theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Đối với Gia Lai, TP.HCM mới chỉ tạm ngưng xe lưu thông đến một số huyện có dịch, các tuyến khác vẫn hoạt động và phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. Mỗi ngày có 40 - 50 chuyến xe đến Gia Lai nên ông Lâm xin ý kiến lãnh đạo TP.HCM về việc tạm ngưng các chuyến xe từ Gia Lai đến TP.HCM.

Đà Nẵng cách ly 216 người về từ Nhật Bản Rạng sáng 2.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng tiếp nhận 216 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản và đưa đi cách ly. Trong đó, 150 người được cách ly tại cơ sở do quân đội quản lý ở Quảng Nam, 66 người trong đó kể cả tổ bay có nhu cầu cách ly tại khách sạn được đưa về Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Những người này theo chuyến bay số hiệu VJ5925 của Hãng hàng không Vietjet Air, khởi hành từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản), đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 23 giờ 15 ngày 1.2. Các công dân này gồm trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh nền, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, lao động hết hạn thị thực, hợp đồng lao động cũng như các trường hợp khó khăn khác cần về nước. Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM sẽ không “ Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM sẽ không “ ngăn sông cấm chợ ” mà cần tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với phương tiện, hành khách từ các tỉnh có dịch. Ông Hoan nhìn nhận, TP.HCM là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do mật độ giao thương, đi lại những ngày cận tết rất đông. Do đó, TP.HCM vừa chống dịch nhưng cũng phải đảm bảo giao thương đi lại, sản xuất của người dân với mục tiêu an toàn là trên hết...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan, sở ngành phải lấy nguyên tắc an toàn là trên hết trong mọi hoạt động để đảm bảo “mục tiêu kép cộng một”, tức là vừa kiểm soát được dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo cho nhân dân vui tết an toàn. Đối với các sự kiện, lễ hội dịp tết, ông Nên cho biết Thường trực Thành ủy sẽ họp để xem xét điều chỉnh, với tinh thần là sự kiện nào chưa đảm bảo an toàn chống dịch thì phải ngưng, không có ngoại lệ...