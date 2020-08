Hongbin rút khỏi VIXX sau scandal nói xấu EXO, Red Velvet

Chuyện Hongbin bất ngờ rời nhóm nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi suốt những giờ qua. Đáng chú ý, phía giọng ca 27 tuổi lẫn Jellyfish Entertainment đều không hé lộ chi tiết lý do thúc đẩy anh chấm dứt sự nghiệp ca hát nhóm.

Vài tiếng sau khi công ty công bố tin tức, Hongbin tự mình lên tiếng. Anh nói: “Đầu tiên, tôi muốn nói là hợp đồng giữa mình và công ty đã chấm dứt, tôi không còn trực thuộc Jellyfish Entertainment nữa”. Nam nghệ sĩ bổ sung: “Tôi không thể bật mí gì thêm”, nhưng vẫn úp mở khả năng sẽ kể chi tiết hơn sau này.

Hongbin cũng nhắn gửi đến fan: “Tôi rất xin lỗi người hâm mộ của mình và fan VIXX. Tôi đã rời công ty rồi, vì vậy tôi nghĩ tôi cần phải tìm ra con đường riêng của mình ngay bây giờ thôi”. Anh liên tục xin lỗi vì không thể nói gì hơn về lùm xùm rời nhóm. “Tôi chân thành xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên làm nhiều thứ để đền đáp tình cảm của fan, nhưng tôi nghĩ rằng mình còn quá nhiều thiếu sót. Điều duy nhất mà tôi có thể bày tỏ chỉ là xin lỗi”, anh kể.

Từ đầu đến cuối, Hongbin đều không hề đề cập đến nguyên nhân rời VIXX. Anh không ngừng nói lời xin lỗi, hối hận vì bản thân mắc sai lầm lớn, không muốn làm hoen ố fancafe (trang riêng dành cho fan) vì mình… Được biết, cựu gà nhà Jellyfish còn chia sẻ dự định tiếp tục công việc livestream trên nền tảng Twitch sau khi rời nhóm.

Dù Hongbin và Jellyfish Entertainment không hề đả động tới, nhưng phần lớn công chúng và các cơ quan truyền thông đều hiểu lý do chính khiến nam ca sĩ rời VIXX là vì lùm xùm nói xấu đồng nghiệp hồi tháng 2 năm nay. Lúc bấy giờ, anh đã uống rượu say rồi thực hiện một màn livestream kém duyên trên Twitch. Cụ thể, nam thần tượng sinh năm 1993 không chỉ có loạt bình luận xỉa xói, chê bai các đồng nghiệp SHINee Red Velvet , Infinite, ONF mà còn có hành vi giơ ngón tay thối, bỡn cợt lời khuyên của khán giả.

Dù đã xin lỗi rối rít, nhưng anh vẫn hứng chịu gạch đá thậm tệ. Fan thì vô cùng thất vọng lẫn hụt hẫng vì thái độ đáng lên án của Hongbin. Nhiều người cho rằng vì scandal vạ miệng này nên anh mới phải rời nhóm, do không còn mặt mũi nào đối diện với các nghệ sĩ mà mình mỉa mai. Bên cạnh đó, dân mạng còn khẳng định hình tượng của Hongbin đã sụp đổ hoàn toàn sau bê bối này và cũng khó có khả năng được người trong showbiz trọng dụng lại. Vì thế, việc anh rời VIXX là quyết định hoàn toàn dễ hiểu.

Hongbin là một trong những thành viên có nhiều hoạt động quảng bá solo trong VIXX. Ngoài ca hát, anh còn tham gia đóng một số bộ phim như: Moorim School: Saga of the Brave, Witch's Love, The Smile Has Left Your Eyes… Song, sự nghiệp nghệ thuật của sao kpop điển trai này chưa thực sự nổi bật.