Hương Ly, Mâu Thủy bật khóc 'tố' ban tổ chức Vietnam Why Not 'không công bằng'

Chung kết Vietnam Why Not diễn ra tại vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Ở thử thách đẹp, các đội phải thực hiện nhiệm vụ diện những thiết kế của Lê Thanh Hòa, chụp ảnh quảng bá du lịch Việt Nam trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, vì chiến thắng ở tập trước đó nên đội Quai Thao của Ngọc Diễm có đặt quyền chọn đội chơi khác để trừ 10 phút. Sau khi thảo luận, nhóm quyết định trừ thời gian của đội Khánh Vân (Nón Lá). Dù gặp bất lợi so với hai đối thủ song các thành viên Hương Ly, Mâu Thủy, Khánh Vân đã chiến thắng thuyết phục, mang về 30 điểm khi thể hiện được hình ảnh người phụ nữ cũng là một tuyệt tác của tạo hóa, hòa quyện với thiên nhiên xinh đẹp. Trong khi đó, Khăn Rằn về nhì với 27 điểm và Quai Thao đạt 24 điểm.