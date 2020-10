Jessica lấy em gái Krystal làm hình mẫu nhân vật trong tiểu thuyết ‘Shine’

Bất chấp chỉ trích, hồi đầu tháng 10.2020, Shine vẫn đạt thành công. The New York Times - tạp chí danh tiếng của Mỹ đã công bố danh sách những cuốn sách bán chạy nhất (best seller) tính đến 3.10 và Shine đã xuất sắc vào top 5 mục Young Adult Hardcover. Người đẹp sinh năm 1989 tiết lộ phần 2 của Shine sẽ được phát hành vào năm sau. Tiểu thuyết cũng sẽ được chuyển thể thành phim, do đạo diễn To All The Boys I've Loved Before (Những chàng trai năm ấy) thực hiện.