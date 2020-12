Kiều nữ ‘50 sắc thái’ đeo nhẫn ‘khủng’, rộ tin đồn đã đính hôn

Cuối tuần qua, nữ diễn viên nóng bỏng của loạt phim 50 sắc thái bị cánh săn ảnh chụp lại những khoảnh khắc đời thường. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu Dakota Johnson không để lộ chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo khá to trên ngón áp út tay trái. Món trang sức đắt tiền được kiều nữ 31 tuổi đeo ở ngón tay “tình yêu” khiến truyền thông cũng như công chúng đồn đoán rằng nam ca sĩ Chris Martin vừa bí mật ngỏ lời cầu hôn người đẹp sau 3 năm bên nhau. Giữa lúc tin đồn cặp sao lệch nhau 12 tuổi đính hôn đang được bàn tán rầm rộ, đại diện của Dakota Johnson và Chris Martin đều chọn cách im lặng.

Dakota Johnson và nam nghệ sĩ 43 tuổi bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 sau khi họ bị phát hiện cùng dùng bữa tại một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ). Trong thời gian yêu, cặp sao khá kín tiếng chuyện tình cảm và hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau. Hồi tháng 4.2020, một nguồn tin tiết lộ với People rằng cả hai rất quan tâm đến đối phương, thích cùng nhau chia sẻ cuộc sống bình yên, tĩnh lặng và ngày càng nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại.

Đầu năm nay, Dakota Johnson đã làm đạo diễn cho MV của ban nhạc Coldplay mà Chris Martin là thủ lĩnh. “Đó là trải nghiệm như trong mơ vậy. Tôi thực sự biết ơn vì được trao cơ hội, tôi đã có dịp được làm việc với những nghệ sĩ đáng kinh ngạc và cảm thấy vô cùng vinh dự khi thực hiện MV đó”, mỹ nhân sinh năm 1989 chia sẻ với Extra sau khi MV được ra mắt đúng dịp lễ Tình nhân.

Dakota Johnson sinh năm 1989 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật , bố mẹ cô là cặp diễn viên nổi tiếng Melanie Griffith - Don Johnson. Kiều nữ 31 tuổi được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai diễn Anastasia Steele trong loạt phim 18+ 50 sắc thái. Bên cạnh vai diễn gắn liền với tên tuổi, ngôi sao xinh đẹp còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác như: The Social Network, Beastly, 21 Jump Street, Need for Speed, Suspiria…