Lady Gaga, Demi Lovato và loạt sao nữ bị cưỡng bức khi còn trẻ dại

Demi Lovato

Xuất hiện trong phim tài liệu Demi Lovato : Dancing with the Devil công chiếu tại Liên hoan phim SXSW hôm 16.3, nữ ca sĩ sinh năm 1992 khiến người hâm mộ sửng sốt khi hé lộ về nhiều biến cố trong đời, trong đó có chuyện bị tấn công tình dục. Giọng ca Sober cho biết cô mất lần đầu năm 15 tuổi trong một lần quan hệ cưỡng ép. “Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi đã mất sự trong trắng trong một vụ cưỡng hiếp”, nữ ca sĩ 9X kể lại. Được biết, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Demi Lovato làm việc cho Disney và có tìm hiểu một người. Cô thừa nhận mình và kẻ đó đã quan hệ trong khi cô không đồng ý và ám ảnh vì có lần đầu tiên không lãng mạn. Nữ ca sĩ 29 tuổi tiết lộ về sau cô vẫn gặp lại người đã làm nhục mình, cô kể lại sự việc cho người lớn nhưng kẻ này chưa bao giờ gặp rắc rối với những gì đã gây ra.

Ngôi sao người Mỹ không tiết lộ danh tính hai kẻ đã cưỡng bức cô song câu chuyện khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc, xót xa trước những gì mà một phụ nữ trẻ từng phải đối mặt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bi kịch này lại tái diễn với Demi Lovato vào năm 2018 khi cô bị một tên buôn lậu ma túy lạm dụng trong đêm bị sốc thuốc. Sau khi giở trò đồi bại, tên này bỏ đi, để mặc cô sống chết. “Khi người ta tìm thấy tôi, tôi đang khỏa thân, cơ thể xanh mét. Tôi thực sự gần như đã chết sau khi anh ta tấn công tôi. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi được hỏi đã quan hệ tình dục đồng thuận chứ? Trong khoảnh khắc đó tôi lờ mờ nhớ về chuyện đã qua và nói có. Mãi đến một tháng sau khi sốc thuốc, tôi mới nhận ra bản thân không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đồng thuận”.

Demi Moore

Trong chương trình Good Morning America hồi tháng 9.2019, Demi Moore gây sửng sốt khi tiết lộ chính mẹ ruột đã đẩy mình vào cảnh bị cưỡng hiếp khi mới 15 tuổi. Câu chuyện ám ảnh này cũng được minh tinh sinh năm 1962 hé lộ trong cuốn hồi ký Inside Out. Theo lời kể của mỹ nhân phim Oan hồn, sự việc xảy ra khi nữ diễn viên về nhà vào một buổi tối và gặp một gã đàn ông mà mẹ con cô quen biết. Hắn đã đưa cho người mẹ nghiện rượu của nữ diễn viên 500 USD để bà ta đồng ý cho gã cưỡng hiếp con gái mình.

Tuổi thơ của Demi Moore không trọn vẹn khi sống trong gia đình cả cha lẫn mẹ đều nghiện rượu và lại bị chính người sinh thành ra mình bán rẻ ẢNH: GETTY

Khi được hỏi: “Liệu cô có nghĩ rằng bản thân đã bị mẹ ruột bán đứng không?”, Demi Moore cho biết: “Trong thâm tâm mình, tôi không nghĩ đó là một vụ bán dâm, nhưng mẹ tôi đã cho hắn vào nhà và khiến tôi gặp nguy hiểm”.

Oprah Winfrey

Ở tuổi 67, thế giới nhắc đến Oprah Winfrey với tư cách là một tỉ phú, một “nữ hoàng truyền thông” quyền lực của Mỹ cùng những danh xưng mỹ miều để ca ngợi bà. Thế nhưng, trước khi trở thành một hình mẫu được hàng triệu phụ nữ khao khát, Oprah đã phải chịu đựng những trải nghiệm ác mộng nhất trong đời, thứ có thể hủy diệt những người mang một tinh thần yếu đuối hơn. Trong một cuộc trò chuyện trước 3.000 sinh viên tại Đại học Ball State, Indiana (Mỹ), bà trùm truyền thông Mỹ tiết lộ bản thân đã trải qua thời thơ ấu ám ảnh khi bị cưỡng hiếp từ năm 9 tuổi bởi chính người thân trong nhà và tiếp tục chịu cảnh bị lạm dụng tình dục cho đến năm 14 tuổi.

Oprah Winfrey từng bị xâm hại tình dục đến mức có thai ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Tôi đã bị cưỡng hiếp hồi 9 tuổi bởi chính anh họ mình, sau đó là một lần nữa bởi một thành viên khác trong gia đình rồi một người thân khác nữa…”, nữ MC kỳ cựu hồi tưởng về đoạn ký ức ám ảnh. Thậm chí, hậu quả của một lần bị xâm hại là Oprah Winfrey đã có thai khi mới 14 tuổi rồi sinh non. Tuy nhiên đứa trẻ chết không lâu sau đó khiến bà càng thêm đau đớn nhưng phải cố gắng vùi chôn tất cả những cảm xúc tồi tệ để bắt đầu cuộc sống mới.

Loren Gray

Tháng 5.2020, “búp bê sống” Loren Gray khiến fan sửng sốt khi tiết lộ trên mạng xã hội chuyện bị tấn công tình dục ở tuổi 12. Mỹ nhân 10X chia sẻ những hình ảnh hồi nhỏ và tiết lộ: “Đây là tôi vào 5 năm trước, không lâu trước sinh nhật thứ 13 của mình. Lúc này tôi đã bị đánh cắp sự hồn nhiên mà một đứa trẻ vốn có dưới tầng hầm của một người mà tôi rất tin tưởng”. Nữ ca sĩ cho biết đây là cú sốc rất lớn với mình. “Tôi thấy thật dơ bẩn, vô vọng, vụn vỡ trong lòng và thấy mình vô giá trị. Tôi đã rất bối rối và sợ hãi. Tôi có cảm giác như đó là lỗi của mình vậy”, Loren Gray nói về khoảng ký ức đen tối.

Loren Gray lớn lên trong nỗi ám ảnh kinh hoàng vì bị tấn công tình dục và phải mất nhiều năm cô mới đủ dũng khí công khai mọi chuyện ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ xinh đẹp chỉ kể lại chuyện cho một người bạn thân nhất của mình. “Chúng tôi đã cùng nhau khóc trong phòng tắm hàng giờ liền. Tôi đã cố gắng chắp vá lại mọi thứ để tìm ra lý do tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với mình”, cô nhớ lại. Phải mất hai tháng sau, cô mới quyết định tiết lộ câu chuyện này cho bố mẹ. Trước khi lấy hết dũng khí để tiết lộ bí mật lớn nhất trong đời, Loren Gray từng e ngại chuyện khui lại quá khứ đáng quên của mình vì lo mọi người sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Tuy nhiên thời gian khiến cô dần hiểu ra chuyện năm xưa không phải lỗi do mình và từng bước vượt qua bóng ma trong quá khứ. Cô chọn chia sẻ câu chuyện ám ảnh thời thơ ấu với mong muốn chúng sẽ làm rõ sự nghiêm trọng của tấn công tình dục và mang lại hi vọng cho những ai cùng cảnh ngộ.

Lady Gaga

Giọng ca sinh năm 1986 tiết lộ cô bị cưỡng hiếp khi 19 tuổi bởi một nhà sản xuất âm nhạc giấu tên. Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2015, ngôi sao đình đám bộc bạch: “Tôi không biết phải nghĩ về điều đau đớn ấy như thế nào, không biết phải chấp nhận chúng ra sao. Tôi không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân và luôn dằn vặt rằng đó là lỗi lầm của chính mình. Cú sốc đó đã hoàn toàn làm thay đổi con người và cuộc đời tôi”. Lady Gaga mô tả về nỗi đau trong quá khứ: “Tôi cảm thấy choáng váng. Bạn biết cái cảm giác khi đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc và tàu thì đang chuẩn bị lao xuống phía dưới không? Cái cảm giác sợ hãi đó và tim như rơi ra khỏi lồng ngực khi tàu lao xuống. Sau đó tôi thở một cách khó khăn, cả cơ thể của tôi thắt lại và bắt đầu khóc”. Ngôi sao 8X nói cô phải đối mặt với nỗi đau khủng khiếp ấy suốt thời gian dài và chúng len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của mình.

Nếu Demi Lovato, Oprah Winfrey, Loren Gray bị tấn công khi còn nhỏ và lớn lên cùng nỗi ám ảnh ấy thì nhiều sao nữ khác, đơn cử như Lady Gaga lại gặp phải bị kịch này ở thời điểm mới bước chân vào đời ẢNH: SHUTTERSTOCK

Năm 2015, nữ ca sĩ phát hành ca khúc Til It Happens to You trong bộ phim tài liệu khai thác đề tài tấn công tình dục The Hunting Ground và bài hát được đề cử Oscar. Lady Gaga cho biết cô đã truyền tải những gì bản thân đã trải qua vào bài hát và muốn bênh vực, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho những người cùng cảnh ngộ. Thời điểm phong trào #MeToo, Time's Up bùng nổ, giọng ca 35 tuổi mạnh dạn đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình vì không muốn che giấu thêm nữa.

Madonna

Tương tự Lady Gaga, “nữ hoàng nhạc Pop” Madonna là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp khi ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, còn non dại và không có năng lực bảo vệ bản thân. Trên tạp chí Harper’s Bazaar hồi 2013, nữ ca sĩ huyền thoại kể bản thân khi ấy là một cô gái trẻ bỡ ngỡ chuyển từ Michigan đến New York trong thập niên 1970. Ngôi sao đình đám một thời tâm sự: “New York không như những gì tôi nghĩ, nơi ấy không chào đón tôi với vòng tay rộng mở. Trong năm đầu tiên ở đó, tôi đã bị một gã bắt giữ và đe dọa bằng súng. Tôi bị kéo lên và cưỡng hiếp trên sân thượng một tòa nhà trong tình thế bị khống chế bằng một con dao sau lưng. Căn hộ nơi tôi ở cũng bị đột nhập đến tận 3 lần. Tôi không biết tại sao vì trong đó chẳng có gì có giá trị kể từ khi bọn chúng lấy mất chiếc radio của tôi trong lần đầu”.

Madonna thừa nhận mình là một cô gái ngây thơ, ngu ngốc khi mới bước chân đến New York và cho biết chính chuyện bị làm nhục khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nữ ca sĩ sinh năm 1958 nói bà không báo cảnh sát vì bản thân lúc đó cảm thấy quá nhục nhã vì chuyện này. Madonna nói thêm: “Mặc dù đã rất suy sụp nhưng tôi cũng nhận thức được rằng chuyện đó đã giúp mình trở thành một con người mạnh mẽ hơn, buộc tôi phải tồn tại”.