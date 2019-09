Minh tinh Demi Moore tiết lộ từng bị cưỡng hiếp năm 15 tuổi

Trên sóng truyền hình, minh tinh sinh năm 1962 đã hé lộ nhiều chi tiết xuất hiện trong cuốn hồi ký Inside Out dự kiến xuất bản vào ngày 24.9. Đặc biệt, mỹ nhân Hollywood đình đám một thời đã hồi tưởng những ký ức ám ảnh khi bị cưỡng hiếp ở tuổi 15. Theo lời kể của Demi Moore, sự việc xảy ra khi nữ diễn viên về nhà vào một buổi tối và gặp một gã đàn ông mà mẹ con mình quen biết. Hắn đã đưa cho người mẹ nghiện rượu của nữ diễn viên 500 USD và để bà ta đồng ý cho gã cưỡng hiếp con gái mình. Khi được hỏi: “Liệu cô có nghĩ rằng bản thân đã bị mẹ ruột bán đứng không?”, Demi Moore cho biết: “Trong thâm tâm mình, tôi không nghĩ đó là một vụ bán dâm, nhưng mẹ tôi đã cho hắn vào nhà và khiến tôi gặp nguy hiểm”.

Những câu chuyện thời thơ ấu, thuở mới vào nghề, đổ vỡ hôn nhân hay quá khứ nghiện ngập của Demi Moore đều được nữ diễn viên này tiết lộ trong cuốn hồi ký Inside Out ẢNH: REUTERS

Bên cạnh câu chuyện bị hiếp dâm, sao phim Lời đề nghị khiếm nhã cũng cho biết cô trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn khi cả cha lẫn mẹ đều là những kẻ nghiện rượu. Gia đình của Demi Moore thường xuyên rong ruổi khắp nước Mỹ để trốn khỏi chủ nợ. Năm minh tinh này lên 12 tuổi, lần đầu tiên mẹ cô cố gắng tự tử để thoát khỏi cuộc sống bế tắc, khốn khổ. “Tôi nhớ như in tôi đã dùng những ngón tay bé nhỏ của một đứa trẻ để móc những viên thuốc mà mẹ mình cố nuốt ra khỏi họng bà”, nghệ sĩ sinh năm 1962 kể lại đồng thời tiết lộ mẹ cô sau đó đã nhiều lần tìm đến cái chết song không thành.

Sau khi bố mẹ ly hôn và Demi Moore nhận ra cô không phải con gái của người cha mà lâu nay mình vẫn hằng yêu quý, minh tinh 57 tuổi đã rời đi cùng với mẹ. Những chuỗi ngày tiếp đó của cô chỉ quanh quẩn ở quán bar này đến tụ điểm khác, nơi mà mẹ cô tin chắc rằng bà sẽ mồi chài được nhiều đàn ông. Mỹ nhân phim Ghost cho biết thủ phạm hiếp dâm mình đã quen hai mẹ con cô tại một quán rượu.

Sau những biến cố ấy, Demi Moore đã cố vũng vẫy và thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Minh tinh sinh năm 1962 quyết định bỏ học cấp ba và rời khỏi nhà. Nữ nghệ sĩ mạnh dạn tham gia vào nhiều buổi casting vai diễn và tự tin đương đầu với những thách thức mới tại kinh đô điện ảnh mặc dù chưa từng được đào tạo bài bản về diễn xuất.

Mới đây, minh tinh 57 tuổi vừa khỏa thân trên bìa tạp chí sau gần 30 năm không xuất hiện với hình ảnh táo bạo này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Demi Moore không còn là cái tên xa lạ trên màn ảnh Hollywood - nơi cô từng được xem là một trong những diễn viên đắt giá nhất. Gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh từ khi còn trẻ, minh tinh 57 tuổi bắt đầu được chú ý ở tuổi đôi mươi rồi nổi tiếng với các bộ phim như: Ghost, Striptease (Vũ điệu thoát y), A Few Good Men, Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã), Disclosure, The Hunchback of Notre Dame…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, Demi Moore từng được nhiều tạp chí vinh danh trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Cô đã trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân với nhạc sĩ Freddy Moore, tài tử Bruce Willis và nam diễn viên Ashton Kutcher. Minh tinh 57 tuổi đang tất bật quay dự án chuyển thể từ tác phẩm Aldous Huxley’s Brave New World cũng như các hoạt động quảng bá cho cuốn hồi ký Inside Out. Mới đây, Demi Moore khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 10.2019 với hình ảnh khỏa thân.