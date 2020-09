Lady Gaga vượt qua cú sốc bị cưỡng hiếp nhờ câu nói của bà

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Magazine, Lady Gaga khẳng định bà là người phụ nữ đã khiến cuộc đời cô thay đổi. Ngôi sao 34 tuổi cho biết cô dường như không còn muốn sống sau khi bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên và khích lệ của bà, nữ ca sĩ đã quyết định vực dậy tinh thần để làm lại cuộc đời.

Lady Gaga tâm sự: “Sau khi bị cưỡng hiếp, tôi chỉ biết nằm trên ghế bành nhà bà và khóc nức nở nhiều ngày liền. Cho đến khi bà bật tivi và chỉ cho tôi màn trình diễn tuyệt vời của một nữ ca sĩ trên MTV. Bà nói với tôi rằng: Bà có thể để cháu khóc hết ngày hôm nay. Nhưng bà tin ngày mai cháu sẽ trở lại và làm nên một điều gì đó có khả năng thay đổi cả thế giới . Ngày mai sẽ không còn nước mắt nữa nhé”. Từ đó, dù nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục vẫn còn bám theo nữ ca sĩ dai dẳng nhiều năm trời nhưng Lady Gaga đã đứng lên để phấn đấu cho đam mê và suy nghĩ bớt tiêu cực.

Lady Gaga trình diễn ca khúc Til it happens to you cùng 50 nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Oscar 2016 ẢNH: GETTY

Trước đây, Lady Gaga tiết lộ cho thế giới biết câu chuyện cô bị hãm hiếp vào năm 19 tuổi nhằm góp tiếng nói đấu tranh cho phong trào #Metoo. Đó cũng là lần đầu tiên cô mở lòng nói về câu chuyện ám ảnh năm xưa với những thành viên trong gia đình mình. Chia sẻ với tờ Vouge, Lady Gaga từng nói: “Mất nhiều năm trời, không ai biết cả. Dường như tôi cố xóa điều đó ra khỏi bộ nhớ. Và khi điều đó trở lại, nó như một con quái vật xấu xí, to lớn. Bạn buộc phải đối mặt với con quỷ ấy để hàn gắn bản thân”. Tại lễ trao giải Oscar 2016, Lady Gaga gây xúc động khi cùng 50 phụ nữ - những nạn nhân của lạm dụng tình dục biểu diễn ca khúc Til it happens to you.

Quá khứ bị lạm dụng tình dục để lại trong Lady Gaga nhiều di chứng tâm lý. Cũng trong cuộc trò chuyện với Oprah Magazine, nữ ca sĩ đã chia sẻ về vấn đề sức khỏe tâm thần của bản thân và cách để kiểm soát nó. Như nhiều nạn nhân bị lạm dụng tình dục khác, “Mẹ quái vật” từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm nghiêm trọng và chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ để tìm đến cái chết. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã tập tự tha thứ cho bản thân mình và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè và âm nhạc. Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe tinh thần, Lady Gaga đã sáng lập ra Quỹ Born this way, một chương trình định hướng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên.

Ở tuổi 34, Lady Gaga vẫn giữ vững phong độ là một trong những ngôi sao âm nhạc có sức ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Album Chromatica của nữ ca sĩ phát hành hồi tháng 6 gặt hái được nhiều thành công vang dội. Mới đây tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMA) 2020, cô được vinh danh tại 5 hạng mục: Artist of the Year, Song of the Year, Best Collaboration, Best Cinematography và giải Tricon lần đầu tiên được trao tại VMA.