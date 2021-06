Làn sóng ủng hộ Britney Spears bùng nổ ở Hollywood

Những tuyên bố của Britney Spears đang trở thành tâm điểm của truyền thông, làn sóng ủng hộ nữ ca sĩ 39 tuổi cũng bùng lên dữ dội với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng, giới nghệ sĩ và đông đảo người hâm mộ. Trên hành trình đòi lại tự do cho bản thân, “công chúa nhạc Pop” đình đám thuở nào không hề đơn độc.

Nữ diễn viên và nhà hoạt động Rose McGowan công khai đứng về phía Britney Spears khi xuất hiện trên Tucker Carlson Tonight tối 23.6 (giờ địa phương). Minh tinh 47 tuổi nói những gì mà nữ ca sĩ 8X chịu đựng thật sự tồi tệ và là hệ quả của việc nổi tiếng quá sớm, sự mục ruỗng của hệ thống truyền thông. “Trong khi chúng ta tiếp nhận sự giải trí từ Britney Spears, cô ấy lại đang bị tra tấn”, diễn viên kỳ cựu bày tỏ. Trên trang cá nhân, sao phim Phép thuật tuyên bố: “Britney Spears có quyền được tức giận. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như cuộc sống của mình bị đánh cắp, bị mổ xẻ, bị chế nhạo? Tôi cầu mong cô ấy có thể được sống cuộc sống theo ý muốn của mình. Hãy ngưng điều khiển phụ nữ” đính kèm hashtag #FreeBritney.

Trên Twitter, diva Mariah Carey cổ vũ đàn em: “Chúng tôi yêu Britney, hãy mạnh mẽ lên!”. Nữ ca sĩ Halsey đánh giá cao sự can đảm của giọng ca Baby one more time khi mạnh mẽ lên tiếng cho chính mình sau thời gian dài im lặng. Cô viết: “Hãy cầu nguyện cho Britney và tôi hi vọng với cả trái tim mình rằng cô ấy sẽ được giải thoát khỏi hệ thống lạm dụng này. Cô ấy xứng đáng với điều đó hơn bất cứ thứ gì”.