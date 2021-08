Liên tục xuất hiện bên nhau, Kanye West và Kim Kardashian vướng tin đồn tái hợp

Mối quan hệ giữa tỉ phú làng rap và vợ cũ là Kim Kardashian đang gây bàn tán xôn xao khi họ liên tục xuất hiện bên đối phương. Trong sự kiện giới thiệu album mới của Kanye West tại Chicago (Mỹ) cách đây ít ngày, người đẹp “siêu vòng ba” đã diện chiếc váy cưới Balenciaga lộng lẫy và bước lên sân khấu hỗ trợ phần biểu diễn của chồng cũ. Khoảnh khắc này làm nhiều người cho rằng họ đang tái hiện lại đám cưới của mình vào năm 2014. Không lâu sau, video nam ca sĩ 44 tuổi nắm tay hộ tống vợ cũ rời sự kiện cũng được lan truyền trên mạng. Trước đó, sao nữ chương trình Keeping Up with the Kardashians công khai xuất hiện trong hai buổi nghe thử album Donda của chồng cũ ở Atlanta (Mỹ). Họ cũng thường xuyên gặp nhau để đưa các con đi chơi.