Loạt vợ chồng sao Việt 'song kiếm hợp bích' làng điện ảnh

Thu Trang - Tiến Luật

Thu Trang - Tiến Luật là cặp đôi vàng trong làng điện ảnh Việt Nam . Kết hôn năm 2011, cả hai trải qua 10 năm chung sống và đồng hành cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Mỗi khi xuất hiện trên phim hay trên các gameshow truyền hình, Tiến Luật và bà xã đều kết hợp vô cùng ăn ý. Không chỉ làm việc chăm chỉ ở vai trò diễn viên, Thu Trang còn mạnh dạn đầu tư mở công ty giải trí riêng để được sản xuất những sản phẩm theo mong muốn. Tiến Luật cũng về đầu quân cho vợ và thường xuyên có mặt trong nhiều dự án của Thu Trang Entertainment. Dù bị nhiều người đánh giá “nổi tiếng nhờ vợ”, Tiến Luật cho biết anh vẫn không có cảm xúc tiêu cực vì đó là những người không hiểu gì về con người anh. Tiến Luật cho biết khi Thu Trang lập công ty làm phim, anh muốn hỗ trợ vợ ở khâu sản xuất nhiều hơn nhưng ê-kíp nhận thấy một số vai diễn thực sự thích hợp mới thuyết phục Tiến Luật đóng.

Thu Trang và Tiến Luật là cặp đôi tạo được nhiều dấu ấn trong năm 2020 Ảnh: FBNV

Năm 2020 vừa qua có thể nói là năm đại thắng của cặp đôi làng hài sau những nỗ lực và sự kiên trì chinh phục đam mê nghệ thuật . Bên cạnh thương hiệu Chị Mười Ba ăn khách, Thu Trang và Tiến Luật là những người đi đầu trong dòng phim chiếu mạng (web-drama). Trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19, web drama Chuyện xóm tui của cặp đôi được tung ra rất đúng thời điểm và thường xuyên vào top thịnh hành trên YouTube. Phim điện ảnh Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử cũng gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỉ với doanh thu ấn tượng.

Sắp tới đây, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật sẽ đồng hành trong dự án Dân chơi không sợ con rơi. Thu Trang tiếp tục phát huy thế mạnh ở vai trò sản xuất và để ông xã tỏa sáng trong vai nam chính. Ở mỗi giai đoạn trong sự nghiệp, Thu Trang và Tiến Luật luôn tin tưởng tuyệt đối vào thế mạnh và sự lựa chọn của bạn đời. Tiến Luật chuyên tâm làm nghề và tin tưởng để Thu Trang quản lý các vấn đề tài chính . Nam diễn viên từng chia sẻ tiền cát-sê của anh đều do Thu Trang nắm và anh thấy thoải mái về điều đó. Trong đời sống gia đình, cặp đôi cũng rất hạnh phúc bên cạnh con trai Andy.

Thanh Thúy - Đức Thịnh

Thanh Thúy và Đức Thịnh kết hôn vào năm 2008 sau 3 năm hẹn hò. Họ bén duyên nhờ cùng hoạt động tại sân khấu kịch Phú Nhuận. Cả Thanh Thúy và Đức Thịnh đều được khán giả yêu mến với vai trò là những diễn viên thực lực. Mỗi người đều có những dấu ấn sự nghiệp riêng và luôn ủng hộ bạn đời trên từng chặng đường nghệ thuật. Cho đến năm 2014, Thanh Thúy quyết định “rủ rê” ông xã mở công ty sản xuất phim với dự án đầu tay mang tên Ma dai. Thắng lớn với hơn 60 tỉ đồng năm 2016, bộ đôi Thanh Thúy và Đức Thịnh dành nhiều tâm huyết để phát triển những dự án chung.

Thanh Thúy rất “mát tay” khi làm nhà sản xuất cho các bộ phim của ông xã Ảnh: FBNV

Trong khi Đức Thịnh đảm đương vai trò đạo diễn, sáng tạo nghệ thuật thì Thanh Thúy trui rèn bản thân để trở thành một nhà sản xuất giỏi. Cô phát triển dự án, phụ trách tài chính và tạo điều kiện tốt nhất để các bộ phim được thành hình đúng với nguyện vọng. Hai vợ chồng tiếp tục thành công với Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Sứ mệnh trái tim, Trạng Quỳnh... Trong đó, bộ phim Siêu sao siêu ngố (2018) lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt thời điểm đó khi đạt 110 tỉ đồng sau hơn một tuần công chiếu.

Dù có nhiều điểm khác biệt nhưng Thanh Thúy và Đức Thịnh lại bù trừ được những điều còn thiếu sót của nhau Ảnh: FBNV

Chính bản thân Thanh Thúy từng thừa nhận việc cùng đam mê, cùng lèo lái một chiếc tàu với ông xã là điều kiện tốt để cả hai phát huy thế mạnh, bù đắp điểm yếu cho nhau. Nhất là sau khi con thứ hai ra đời, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi ngày càng viên mãn, sự nghiệp cũng thăng hoa.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp và Victor từng có thời gian dài hẹn hò kín đáo trước khi đi đến hôn nhân vào năm 2016. Vốn là gương mặt điện ảnh được nhiều người yêu mến, Đinh Ngọc Diệp khiến nhiều người tiếc nuối khi dần rút khỏi showbiz sau khi kết hôn. Những tưởng người đẹp từ bỏ đam mê để chăm sóc gia đình, Victor Vũ cho biết anh vẫn khuyến khích vợ tiếp tục theo đuổi đam mẹ diễn xuất. Tuy nhiên, chính bản thân Đinh Ngọc Diệp lại là người có nguyện vọng rẽ hướng. Cô sang Anh du học thạc sĩ chuyên ngành truyền thông, sau đó trở về làm việc cùng chồng, hỗ trợ anh việc quảng bá các dự án phim cũng như học hỏi thêm về mảng sản xuất.

Victor Vũ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp từ khi lấy Đinh Ngọc Diệp Ảnh: FBNV

Là vợ chồng, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ không những khắng khít trong đời sống hằng ngày mà con luôn sát cánh cùng nhau trong công việc. Đinh Ngọc Diệp say mê với công việc sản xuất, là người đứng sau nhiều dự án nổi trội của ông xã như Lôi báo, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Năm 2018, Đinh Ngọc Diệp tái xuất màn ảnh rộng khi đảm nhận vai An của phim điện ảnh Người bất tử do chính ông xã cô “cầm trịch”. Nữ diễn viên thể hiện sự lăn xả, hết mình vì vai diễn khi phải băng đèo, lội suối, thực hiện những phân cảnh hành động dưới nước khó nhằn. Thời điểm Người bất tử ra mắt cũng là thời điểm cặp đôi công bố họ đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Cuối năm 2020, gia đình Victor Vũ chính thức có thành viên nhỏ thứ hai.

Từ bỏ hào quang, Đinh Ngọc Diệp trở thành người cộng sự đắc lực của ông xã Ảnh: FBNV

Là mẹ của hai con nhỏ, Đinh Ngọc Diệp giảm bớt công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc các con. Victor Vũ cũng rất yêu thương vợ, anh dành toàn bộ thời gian bên cạnh gia đình mỗi khi rảnh rỗi. Trong thời gian bầu bì, cô vẫn thường xuyên đến thăm Victor Vũ trên phim trường Thiên thần hộ mệnh. Sau 5 năm bên nhau, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu. Họ luôn tay trong tay tại các sự kiện ra mắt phim, dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội

Dustin Nguyễn - Bebe Phạm

Bebe Phạm từng là người mẫu nổi tiếng một thời trước khi kết hôn với đạo diễn Việt kiều Dustin Nguyễn. Cô chung sống với chồng khoảng bốn năm, lần lượt sinh hai con rồi mới tổ chức đám cưới vào năm 2015. Người đẹp cũng giã từ sàn diễn từ khi làm mẹ. Thời điểm công khai yêu nhau, cặp đôi trở thành tâm điểm của dư luận khi nhiều người cho rằng Bebe Phạm là người thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân của Dustin Nguyễn cùng người vợ cũ. Tuy nhiên, cả hai đều đã lên tiếng phủ nhận và chứng minh họ chỉ bắt đầu yêu nhau trong thời điểm sau khi cả hai đều đã trải qua chuyện tình cảm đổ vỡ. Sau 6 năm về chung một nhà, Dustin Nguyễn và Bebe Phạm không những chứng minh tình yêu chân thành, mãnh liệt dành cho nhau mà họ còn được biết đến như một trong những cặp vợ chồng “song kiếm hợp bích” ấn tượng của điện ảnh Việt.

Bebe Phạm luôn tôn trọng và ủng hộ đam mê điện ảnh của ông xã Ảnh: NVCC

Năm 2017, cả gia đình chuyển sang Mỹ định cư. Sau đó, người đẹp tìm thấy niềm đam mê với môn nghệ thuật thứ 7 và bắt đầu hỗ trợ ông xã trong việc làm phim. Vì gia đình ở Mỹ nên hai vợ chồng vẫn thường xuyên đi đi, về về để sắp xếp công việc. Đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, Bebe Phạm sát cánh cùng ông xã tạo nên thành công vượt bậc cho Trúng số. Đây là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất nhì mùa Tết 2015. Thừa thắng xông lên, cặp đôi tiếp tục đứng ra sản xuất phim tình cảm liêu trai Bao giờ có yêu nhau (2016) cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Cùng nhau dấn thân vào con đường đầy rủi ro như điện ảnh, vợ chồng Dustin Nguyễn và Bebe Phạm cũng không ít lần phải đối mặt với khó khăn, mâu thuẫn. Nhưng sau cùng, đam mê là điều đã khiến vợ chồng họ vượt qua tất cả. Như Dustin Nguyễn từng thổ lộ: “Bản thân vợ chồng tôi từng có hai, ba ngày không nói chuyện với nhau vì giận, nhưng sau đó không có vấn đề gì hết. Tôi cảm thấy sung sướng vì hiện tại được làm công việc mình yêu mến với người mà mình yêu. Không thì rất khó vì công việc có thể tách mình ra với gia đình”.

Không những hòa hợp trong đời sống hôn nhân, Bebe Phạm và ông xã còn là bộ đôi ăn ý trong công việc Ảnh: NVCC