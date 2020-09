Lý Nhược Đồng gây sốt với 'nhan sắc không tuổi'

Trang 163 cho biết do dịch bệnh và nhiều lý do khách quan khác, làng giải trí Hồng Kông vẫn chưa được hoạt động lại hoàn toàn. Do đó, Lý Nhược Đồng sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Nhờ vẻ đẹp không tuổi và tiếng vang từ những tác phẩm kinh điển trước đây, nên cô rất được lòng khán giả và truyền thông Trung Quốc đại lục. Cách đây không lâu, một số nguồn tin còn tiết lộ Lý Nhược Đồng sẽ phát hành cuốn sách đầu tiên của mình vào cuối năm nay.