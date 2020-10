Lý Tiểu Long từng bỏ quay ‘Long tranh hổ đấu’ vì bất mãn với nhà sản xuất

Theo Variety, cuốn sách Be Water, My Friend: The Teachings of Bruce Lee do Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) - con gái của Lý Tiểu Long, chấp bút được trình làng hôm 6.10. Tác phẩm kể lại quá trình đấu tranh của ngôi sao võ thuật huyền thoại trên phim trường Long tranh hổ đấu (tên tiếng Anh: Enter the Dragon), cuộc chiến của cố diễn viên với chủ nghĩa bài ngoại có hệ thống ở Hollywood cùng những bài học sâu sắc để lại cho con cái. Tạp chí kể trên đã đăng tải độc quyền một trích đoạn trong sách mới của Shannon Lee nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn về những thách thức mà ngôi sao võ thuật người Mỹ gốc Hoa phải đối mặt khi tham gia bộ phim cuối cùng.