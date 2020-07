Tài tử đóng ‘Long tranh hổ đấu’ với Lý Tiểu Long qua đời

Tài tử kỳ cựu John Saxon đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Murfreesboro, bang Tennessee (Mỹ) vào hôm 25.7 (giờ địa phương) do những biến chứng của viêm phổi. Thông tin về sự ra đi của ông được vợ là Gloria Martel Saxon tiết lộ với truyền thông. “Tôi đoán chắc rằng ông ấy đã cố gắng gượng đợi đến sinh nhật lần thứ 84 vào ngày 5.8 tới nhưng điều đó là không thể. Ông ấy là một chiến binh, một con người nhạy cảm, tốt bụng với luôn hào phóng với bạn bè cũng như những người cần giúp đỡ”, bà Saxon buồn rầu bày tỏ.

John Saxon là một người Mỹ gốc Ý sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York (Mỹ). Sinh năm 1936 và bắt đầu đóng phim từ hồi 18 tuổi, ngôi sao kỳ cựu đã có hơn 60 năm cống hiến cho điện ảnh. Theo IMDb, nam nghệ sĩ quá cố đã góp mặt trong gần 200 bộ phim điện ảnh đến truyền hình. John Saxon được biết đến với các tác phẩm như: A Nightmare on Elm Street, Summer Love, The Appaloosa, Falcon Crest, Dynasty… John Saxon từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với chuyên gia thẩm mỹ Gloria Martel vào năm 2008. Ông có một con trai.