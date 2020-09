Midu bất ngờ tiết lộ lý do kiếm nhiều tiền

Trên trang cá nhân, Midu gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nghỉ dưỡng của mình kèm theo bài viết chia sẻ quan điểm về việc tận hưởng cuộc sống . Nữ diễn viên tâm sự: “Mình có sống một cuộc đời đáng sống? Bao lâu rồi bạn không dành thời gian cho bản thân đi dạo, ngắm cảnh và thật lòng hạnh phúc? Tôi hay tự nghĩ lý do mà mình phấn đấu kiếm tiền, đâu phải vì bản thân tiêu nhiều, cũng không phải để trở thành nữ tỉ phú ganh đua với thiên hạ. Chỉ đơn giản vì tôi muốn có thật nhiều tự do, đi đến những nơi tôi muốn đến, ở bên cạnh người tôi muốn ở cùng và sống cuộc đời an yên hạnh phúc”.