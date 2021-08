Mỹ nam Kpop gốc Hoa bị ba cô gái ‘bóc phốt’ lăng nhăng, đào mỏ

Trong cùng ngày, thêm một cô gái (gọi tắt là C) “bóc phốt” gà cưng nhà SM Entertainment kịch liệt hơn. C thẳng thừng chỉ ra Lucas “bắt cá nhiều tay”, săn gái chuyên nghiệp và thường viện cớ đòi C mua quần áo đắt tiền cho mình. Theo C, ngôi sao Kpop gốc Hoa này còn chỉ đích danh hãng thời trang mà anh muốn để C mua sắm cho anh. Vì phát hiện Lucas cùng một lúc dan díu với nhiều người, nên C bức xúc phanh phui mọi chuyện.