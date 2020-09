Sau thời gian ngắn lắng xuống, dịch Covid-19 tại Hàn lại bùng phát trở lại trong vài tuần trở lại đây với số ca nhiễm ngày một tăng cao, bao gồm những cá nhân làm việc trong ngành giải trí. Trước Seo Bum Suk, ba nam diễn viên Seo Sung Jong, Heo Dong Won và Kim Won Hae cách đây hơn một tuần đã được xác nhận dương tính với virus gây bệnh. Với việc liên tục phát hiện ca nhiễm mới trong ngành, nhiều dự án phim ảnh, chương trình truyền hình, nhạc kịch phải trì hoãn quá trình sản xuất để đảm bảo an toàn cho cả đội ngũ. Những tác phẩm bị ảnh hưởng phải kể đến như: To All The Guys Who Loved Me (có Seo Sung Jong đóng), Do Do Sol Sol La La Sol (có Heo Dong Won đóng), Private Lives, Run on, Start-Up, More Than Friends…Hồi giữa tháng 8, nhà đài CBS cũng bị phong tỏa vì có nhân viên nhiễm Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều sao Hàn như Changmin (nhóm DBSK), Kang Sora hay Ryu Deok Hwan phải trì hoãn đám cưới.