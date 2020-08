Những cuộc chia tay bất ngờ của sao Hàn trong năm 2020

Lee Joon (cựu thành viên MBLAQ) và Jung So Min chia sẻ chuyện chia tay cách đây 2 tháng với lý do muôn thuở là bận rộn. Cả hai hẹn hò gần 3 năm, sau khi phải lòng nhau trên phim trường My Father is Strange (Người bố xa lạ). Đáng chú ý, Lee Joon và Jung So Min là cặp sao “mở hàng”của Dispatch vào ngày 1.1.2018. Cả hai được fan kỳ vọng là sẽ sớm về chung một nhà, đáng tiếc, mối tình đẹp này lại “đứt gánh giữa đường”. Lee Joon vẫn chưa có dự án mới sau khi xuất ngũ, còn Soul Mechanic do Jung So Min đóng vai chính vừa kết thúc

ẢNH: INSTAGRAM NV