Những dấu ấn cuộc đời của ông trùm Kenzo

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, người hâm mộ hy vọng BlackPink sẽ vượt mặt Justin Bieber trong tương lai. Các cô gái nhà YG Entertainment đã lập nhiều thành tích ấn tượng kể từ khi phát hành MV How you like that.