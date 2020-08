Những ngôi sao qua đời vì ung thư

1/ Chadwick Boseman (29.11.1977 - 28.8.2020)

“Báo đen” của vũ trụ Marvel đột ngột qua đời vào ngày 28.8.2020 (giờ địa phương) sau bốn năm chiến đấu với bệnh ung thu ruột kết. Chadwick Boseman năm nay chỉ mới 43 tuổi. Nam diễn viên từng gây ấn tượng với các vai diễn biểu tượng người da màu như Jackie Robinson (trong phim 42 năm 2013) và James Brown (trong phim Get on Up năm 2014) trước khi nổi tiếng với vai Black Panther trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngay cả trong thời gian phải thực hiện phẫu thuật và hóa trị, Chadwick Boseman vẫn làm việc hết mình trên trường quay để mang đến những bộ phim chất lượng như: Marshall, Da 5 Bloods, August Wilson đến Ma Rainey’s Black Bottom. Trong lần gần đây nhất lộ diện trên mạng xã hội , Chadwick Boseman để lộ vẻ ngoài hốc hác khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, nam diễn viên đã chọn không công khai về tình trạng bệnh của mình trước khi qua đời.

'Báo đen’ ChadwickBoseman đột ngột qua đời, cả Hollywood sững sờ

2/ David Bowie (8.1.1947 - 11.1.2016)

Ảnh: Getty

Ngày 11.1.2016, sau 18 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan, huyền thoại âm nhạc người Anh David Bowie qua đời ở tuổi 69 trong sự tiếc thương của giới yêu âm nhạc toàn cầu. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, David Bowie nổi tiếng với những bản hit như Let's Dance, Space Oddity, Heroes, Under Pressure, Rebel... Vào năm 1972, ông gây tiếng vang lớn với album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, thường được gọi tắt là Ziggy Stardust. Trong thập niên 70 của thế kỉ trước, ông liên tiếp gặt hái được nhiều thành công và được coi là ngôi sao nhạc pop hậu hiện đại đầu tiên. Không dừng lại ở đó, David Bowie còn mở rộng và đạt thành công ở lĩnh vực nhạc rock.

3/ Patrick Swayze (12.6.1975 - 14.9.2009)

Ảnh: Getty

“Người tình” của Demi Moore trong phim kinh điển Oan hồn qua đời vì ung thư tuyến tụy năm ông 57 tuổi. Patrick Swayze mang đẳng cấp của một ngôi sao thế giới trong những năm 1980-1990 với các bộ phim nổi tiếng như Dirty Dancing và Ghost (Oan hồn). Sự ra đi của nam diễn viên là một mất mát lớn cho nền điện ảnh thế giới . Dù phải vật lộn với bệnh tật, Patrick Swayze vẫn cố gắng viết xong cuốn tiểu sử cùng người vợ Lisa Niemi và hoàn thành xuất sắc vai diễn nhân viên FBI ngầm trong bộ phim truyền hình có tên The Beast. Tài tử Hollywood cho biết, ông không dùng thuốc giảm đau khi đóng phim bởi nó sẽ giúp ông đạt được đến đỉnh cao diễn xuất. Kể từ thời điểm công bố bệnh, Patrick Swayze đã có 20 tháng chống chọi kiên cường bên sự chăm sóc của người thân.

4/ Farrah Fawcett (2.2.1947 - 25.6.2009)

Ảnh: Getty

Nữ diễn viên Farrah Fawcett - thiên thần với mái tóc vàng rực và nụ cười tươi luôn rộng mở của bộ phim truyền hình nổi tiếng thập niên 1970 Charlie’s Angels qua đời vào vào năm 2009 sau thời gian dài chống chọi lại căn bệnh ung thư trực tràng, hưởng thọ 62 tuổi. Farrah Fawcett từng nổi tiếng với hình ảnh một cô gái xinh đẹp hấp dẫn trong bộ đồ bơi màu đỏ, và là một biểu tượng của sự hấp dẫn thập niên 1970. Hình ảnh của nữ diễn viên lúc bấy giờ tràn ngập khắp nơi, trên những chiếc áo thun, trên những tấm poster và trong những cô búp bê tóc vàng… Farrah Fawcett được ghi danh trên Đại lộ Danh Vọng Hollywood vào năm 1995. Trước khi qua đời, nữ minh tinh đã thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư và những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời bà.

5/ George Harrison (25.2.1943 - 29.11.2001)

Ảnh: Getty

Tay guitar kì cựu của The Beatles từ trần hồi năm 2001 sau bốn năm chiến đấu với bệnh thư phổi. Ông hưởng thọ 58 tuổi. Được xem là thành viên trầm lắng và khiêm tốn nhất của ban nhạc huyền thoại The Beatles, George Harrison luôn được mọi người yêu mến và kính trọng. Trong mười năm cuối cùng của đời mình, Harrison sống xa ánh đèn sân khấu. Trong I Me Mine - cuốn tự truyện ghi chép những biến chuyển của đời mình, George Harrison viết: “Tôi rất giản dị. Tôi không muốn hoàn toàn đắm mình trong thương giới vì tôi là người thợ làm vườn. Tôi trồng hoa và quan sát chúng lớn lên. Tôi không đi đến các câu lạc bộ để tiệc tùng. Tôi ở nhà và ngắm nhìn sông trôi”. Sự ra đi của ông để lại niềm hụt hẫng lớn cho các đồng nghiệp và người hâm mộ. Báo USA Today từng viết: “Các fan của anh nghe dội lên âm vang một cánh cửa đóng lại trên một thời đại huy hoàng đầy lý tưởng sáng tạo. Với họ, cái chết của anh cũng như cái chết của một người thân trong gia đình”.

6/ Bob Marley (6.2.1945 - 11.5.1981)

Ảnh: Getty