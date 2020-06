Những sao Việt bị mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19

Á hậu Hoàng Oanh buồn vì không thể sang Singapore

Do dịch Covid-19, ông xã của Hoàng Oanh chưa thể về Việt Nam trong khi cô đang ở những tháng cuối thai kì nên không thể bay sang Singapore. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh viết: "Mẹ xin lỗi con. 3 tháng đã qua và thêm 3 tháng nữa". Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của nữ MC nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của các đồng nghiệp. Trong đó, ca sĩ Thu Thủy chia sẻ: "Thương hai mẹ con, cố lên em nhé". Á hậu Trương Thị May động viên: "Cố lên, chúc em và gia đình luôn an lạc". Ngoài ra, Hoàng Oanh cũng được nhiều khán giả an ủi, động viên và hỗ trợ cô tìm cách để bay sang Singapore đoàn tụ với ông xã.