Nói 'phụ nữ dại dột mới đi ghen', Thủy Tiên phủ nhận 'đá xoáy' Âu Hà My

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm của mình về chuyện tình cảm. Giọng ca Chợt là nỗi đau viết: “Thật ra cái dại dột nhất của phụ nữ đó chính là đi ghen. Mình phải làm sao để người đàn ông ghen với mình chứ mình đừng có đi ghen người ta". Chia sẻ của bà xã Công Vinh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 70.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận. Việc đăng tải dòng trạng thái trong thời điểm này khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang nhắc đến ồn ào tình cảm của hot girl Âu Hà My đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Phía dưới bài viết, không ít khán giả bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm mà Thủy Tiên đưa ra. Một khán giả viết: “Em đồng tình với chị. Mình phải sống hết mình, cố gắng hoàn hảo nhất, không bao giờ đi ghen hay đánh ghen mà phải để đàn ông ghen với mình và tiếc nuối khi không có mình". “Cái quái gì cũng có thể xảy ra nên phải bản lĩnh để cái gì xảy ra cũng không sợ, phải tiếp tục sống tốt mà không cần những kẻ bạc tình", tài khoản khác chia sẻ. Một người xem nêu ý kiến: “Câu này hay nè, chuẩn đấy. Là phụ nữ phải biết làm đẹp, phải biết để chồng ghen với mình, đấy là phụ nữ rất thông minh". “Em đồng ý, hãy tự yêu bản thân mình trước khi đòi người khác yêu mình", một khán giả cho hay.

Thủy Tiên phủ nhận chuyện có phát ngôn đụng chạm đến Âu Hà My

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng, Thủy Tiên đã có những phản hồi trên trang cá nhân. Cô bày tỏ thái độ không hài lòng khi nhiều người hiểu sai, đẩy câu chuyện đi theo một hướng khác. Nữ ca sĩ cho hay: “Mình đang nói chuyện “ghen” trong cuộc sống hôn nhân bình thường, ghen bóng ghen gió làm mệt cả đôi. Nhiều bạn bẻ lái qua thành “đi đánh ghen”, “chồng ngoại tình” rồi tức tối thất vọng chi vậy ta. Câu trên có nói từ nào thành ra đi đánh ghen đâu ta? Suy nghĩ nhẹ nhàng chút được không các bạn?”.

Đồng thời, Thủy Tiên phủ nhận chuyện phát ngôn “đụng chạm" đến ồn ào tình cảm của Âu Hà My và cho biết thêm: “Thứ nhất Âu Hà My là ai mình không có biết? Mà chuyện của họ cũng không liên quan đến mình nên bạn đừng hỏi mình về câu chuyện của bạn ấy ở đây. Thứ hai đi ghen “đi” là động từ của “ghen”, còn đi đánh ghen thì “đi” mới là động từ của “đánh ghen”. Nghĩa khác nhau hoàn toàn. Ghen thì chưa chắc đàn ông đó có lỗi với mình hay chỉ do mình tưởng tượng. Còn đi đánh ghen thì sự việc nó rành rành kết quả rồi nói thêm vế sau làm gì cho thừa? Một câu chuyện khác hoàn toàn ở đây sao bạn cố gắng bẻ lái làm chi cho mệt vậy?”.