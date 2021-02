'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai về nước sau 1 năm 'mắc kẹt' tại Israel vì Covid-19

Tiết lộ kế hoạch đón năm mới, MC Thanh Mai chia sẻ vì cô vừa hoàn thành cách ly tròn 1 tháng, lại đúng dịp sát tết nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Tuy nhiên “Người đẹp không tuổi” không quá bận rộn hay lo toan vì quan niệm “tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, tết đẹp nhất là mọi người đều mạnh khỏe, an vui".

Thanh Mai bày tỏ: "Tính tôi lại khá đơn giản, không quá cầu kỳ, mọi thứ chỉ vừa đủ là được, chút bánh trái, hoa tươi cũng đủ không khí mùa xuân. Tôi nghĩ tết là để nghỉ ngơi, vui vẻ. Dù là tết xưa hay tết nay cũng thế, tết là phải vui nên cứ từ từ mà sửa soạn chăm lo để đón tết thôi. Năm nay là một cái tết đặc biệt, dịch Covid-19 khiến nhiều người không thể về quê đón tết bên gia đình, thậm chí có người phải đón tết trong khu cách ly... mình còn được đón tết ở nhà là may mắn lắm rồi. Tôi nghĩ rằng, giai đoạn này dịch đang bùng phát, mỗi người dân nên ở yên tại chỗ, hạn chế du xuân. Cũng may mắn là bây giờ công nghệ phát triển, chúng ta có thể hỏi thăm nhau qua mạng xã hội, nhìn thấy mặt nhau qua các cuộc gọi video. Quan trọng nhất đó là giữ sức khỏe, an toàn cho chính chúng ta và là lời cảm ơn thiết thực nhất gửi đến những người ngày đêm chống dịch để mọi người có cái tết an lành".