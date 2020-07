Park Han Byul chạy trốn khỏi Seoul sau scandal của chồng

Theo các nguồn tin, mỹ nhân phim Couple or Trouble lạc quan, phấn chấn hơn sau thời gian đau khổ, áp lực vì vụ bê bối của chồng là doanh nhân Yoo In Suk. Bà mẹ một con hiện đã ổn định trên đảo và không có dự định trở lại Seoul trong tương lai gần. Hơn một năm qua, nữ diễn viên không tham gia bất kỳ bộ phim hay chương trình nào vì scandal của ông xã. Tác phẩm gần đây nhất có sự góp mặt của sao nữ 36 tuổi là phim Love in Sadness (MBC) kết thúc hồi tháng 4.2019.