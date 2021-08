Phim Hàn đánh bại ‘Black Widow’ tại quê nhà

Kể từ khi công chiếu tại buổi khai mạc Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 20, Escape From Mogadishu nhận được đánh giá tích cực từ các hãng tin tức quốc tế

Yonhap News cho hay Escape From Mogadishu đã được bán bản quyền cho 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước mắt, Hồng Kông và Singapore đang lên kế hoạch ra mắt phim vào tháng tới. Những nơi còn lại đang cân nhắc lịch chiếu kỹ lưỡng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn tại Hàn Quốc, Escape From Mogadishu được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập nên kỷ lục mới.

Escape From Mogadishu ra mắt ngày 28.7. Phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc chạy trốn sinh tử của các nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên tại thủ đô Somalia trong cuộc nội chiến năm 1991. Trong Escape From Mogadishu, Jo In Sung đóng vai Kang Dae In, ủy viên hội đồng Đại sứ quán Triều Tiên tại Mogadishu (Somalia). Kang Dae In cùng nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc Han Sin Sung (Kim Yoon Seok) cố gắng đưa toàn bộ người Hàn Quốc và Triều Tiên trong đại sứ quán trốn khỏi Somalia khi thảm họa bạo lực nổ ra tại đây. Trong tác phẩm, diễn xuất của dàn sao Hàn tài năng được khán giả nể phục. Cả ê-kíp phối hợp ăn ý và góp phần tạo nên một bộ phim đạt hiệu ứng rất tốt.