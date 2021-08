Người nổi tiếng vướng scandal ở Trung Quốc, Hàn Quốc 'không còn đất sống'

Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ

Tại showbiz Trung và Hàn, ngôi sao càng nổi tiếng càng nhận áp lực lớn từ sự kỳ vọng của công chúng. Lúc dính scandal, họ càng nhận thêm nhiều sức ép và buộc phải sớm có động thái phản hồi trước những lùm xùm liên quan đến bản thân. Đương nhiên, hệ quả mà người nổi tiếng hứng chịu khi bê bối đời tư bị phanh phui cũng không hề nhỏ. Điều đầu tiên mà họ đối mặt đó chính là làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận.

Seungri (trái) và Yoochun từng là hai nam thần tượng hàng đầu Kpop trước khi vướng scandal đời tư ẢNH: GETTT/AFP

Năm 2021, công chúng xứ kim chi "sôi máu" và tẩy chay rất nhiều ngôi sao vướng scandal. Điển hình như Seo Ye Ji vì lùm xùm kiểm soát tình cũ Kim Jung Hyun, từng bạo lực học đường, phẫu thuật thẩm mỹ , bắt nạt nhân viên đoàn làm phim đến cả chuyện nói dối về trình độ học vấn… Ngoài ra, các thành viên April, nữ diễn viên Park Hye Soo, mỹ nhân Soojin (nhóm (G)I-DLE) cũng hứng "gạch đá" bởi ồn ào bạo lực học đường, ăn hiếp đồng nghiệp trong quá khứ.

"Kinh điển" nhất của phong trào tẩy chay ở Hàn Quốc chính là T-ara . Năm 2012, vì “màn kịch bắt nạt Hwayoung” mà T-ara từ một nhóm nhạc đình đám trở thành tội đồ. Tất cả hoạt động của chủ nhân hit Roly Poly đều bị “đóng băng” vì sự chỉ trích dữ dội của dư luận. Sau 6 năm, T-ara mới dần được minh oan. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn màng, T-ara không thể lấy lại hào quang như xưa. Đây được xem là trường hợp đáng tiếc nhất của làng giải trí Hàn Quốc

Nhóm nhạc nữ T-ara bị tẩy chay oan uổng vì Hwayoung (ngoài cùng bên phải) ẢNH: INSTAGRAM NV

Trở thành 'người vô hình'

Kim Hyun Joong (SS501) đánh mất sự nghiệp rực rỡ của mình vì ồn ào bạo hành bạn gái cũ khiến cô sảy thai vào năm 2014. Sau cùng, nam ca sĩ kiêm diễn viên được minh oan. Tuy nhiên, Kim Hyun Joong không chỉ bị tẩy chay mà còn chịu sự ghẻ lạnh từ khán giả. Bộ phim gần đây nhất anh tham gia When Time Stopped đạt rating lẹt đẹt, có lúc chỉ lên được 0,1%. Tỷ suất người xem thấp đến mức này cho thấy khán giả Hàn Quốc “không có nhu cầu thưởng thức một tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ từng dính scandal”. Ý thức việc này, từ đó đến nay, Kim Hyun Joong không còn đóng phim.

Kim Hyun Joong giờ chỉ tổ chức các concert ở nước ngoài, hạn chế xuất hiện tại các show trong nước và live stream trò chuyện với người hâm mộ ẢNH: INSTAGRAM NV Kim Hyung Jun trước khi bị tố quấy rối tình dục (ảnh trái) và sau khi vướng lùm xùm thì chỉ xuất hiện ở góc quay xa, hoặc bị nhà đài cố tình che mặt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSEN

Tại Hàn Quốc và Trung Quốc, các nhà đài hay các nhà sản xuất đều có phương pháp “trị” nghệ sĩ dính bê bối. Làm mờ mặt, cắt bớt đất diễn hoặc “đổi đầu” là những giải pháp tối ưu có thể giảm tần suất lên hình của đối tượng có scandal nhưng lại không cần tốn quá nhiều thời gian hay chi phí ghi hình lại. Đây là quan điểm vừa tôn trọng khán giả vừa hạn chế nghệ sĩ có lùm xùm được lên sóng.

Đầu năm 2020, bộ phim truyền hình Tam thiên nha sát chọn “thay mặt” Lưu Lộ vì cô mạt sát, chống đối với nhân viên nhà ga và người thi hành công vụ khi bị yêu cầu bỏ các chất cấm gây cháy nổ khỏi hành lý tại nhà ga đường sắt cao tốc Nghi Xương (Trung Quốc). Năm 2019, khi Kim Hyung Jun (SS501) chỉ mới bị tố cưỡng dâm và vụ án vẫn còn điều tra, nhưng nhà đài MBC cũng như show King of Mask Singer đã che mặt anh hoàn toàn bởi những dòng chữ phụ đề hay hình ảnh minh họa, còn giọng nói thì bị chèn mất.

Vai diễn của Lưu Lộ trong Tam thiên nha sát được "thay" bằng diễn viên khác nhờ công nghệ ghép mặt ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Năm ngoái, một trong những đài truyền hình lớn của Hàn Quốc là KBS đã công bố hẳn “danh sách đen bị cấm vĩnh viễn” toàn người nổi tiếng đã vướng lùm xùm “kinh thiên động địa”: Jung Suk Won (sử dụng ma túy), Kang Sung Wook (tấn công tình dục), Han Ji Sun (bạo hành tài xế taxi lớn tuổi, tấn công cảnh sát lúc say xỉn) và Kim Byung Ok (lái xe khi say xỉn). Bên cạnh đó, các nghệ sĩ nằm trong danh sách tạm thời bị cấm tham gia các chương trình truyền hình của KBS là Kang Ji Hwan (cáo buộc tấn công, quấy rối tình dục) và Robert Holley (sử dụng ma túy).

T.O.P (Big Bang) vì lý do dùng chất cấm nên cũng không được lên hình trên đài KBS và EBS. Từng phạm tội tương tự T.O.P, tài tử đình đám Joo Ji Hoon cũng bị các đài lớn “cạch mặt”. Tuy nhiên, vì Joo Ji Hoon đã chịu tù tội, đóng phạt và có thái độ ăn năn, nên lệnh cấm đã được gỡ bỏ vào năm 2013 (đài MBC ) và năm 2019 (đài KBS và EBS).

Na In Woo (phải) "chữa cháy" cho phim Sông đón trăng lên khi Ji Soo dính "phốt" ẢNH: POSTER PHIM

Bị 'đóng băng' sự nghiệp

Trịnh Sảng được “ưu ái” hẳn một văn bản phong sát từ Quảng Điện (Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc) vì hành vi thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con. Cô là sao Hoa ngữ hiếm hoi vẫn còn hoạt động nhưng nhận lệnh "đóng băng" sự nghiệp vì vết nhơ đời tư quá lớn. Sáng 9.8, Trịnh Sảng bỗng dưng “đăng đàn” xin “một con đường sống”, nhưng dân mạng không hề ủng hộ.

Bê bối của Trịnh Sảng khiến khán giả Trung Quốc quay lưng với cô ẢNH: WEIBO NV

Khuya 8.8, La Chí Tường cũng hứa hẹn với fan “sẽ không biến mất, cho tôi thời gian và tôi quay về vị trí vốn có của mình”. Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng chẳng thích thú khi nghe lời tuyên bố sớm tái xuất của một nam nghệ sĩ từng bị khui chuyện “bắt cá” nhiều tay, sống thác loạn và thích quan hệ tập thể . Đương nhiên là các chương trình hay những dự án phim ảnh cũng chẳng mạo hiểm mời một người có đời tư phức tạp và bị khán giả tẩy chay triệt để như La Chí Tường.

Về phía Ngô Diệc Phàm , anh vẫn chưa nhận thông báo “cấm sóng” chính thức, song cũng khó mà tái xuất showbiz Trung Quốc qua sê-ri bê bối săn gái vị thành niên, cưỡng dâm… Hiện các tài khoản mạng xã hội của cựu thành viên EXO như Weibo, Douyin (TikTok của Trung Quốc) đều biến mất và anh đang bị tạm giam giữ. Động thái quyết liệt của truyền thông chính thống Trung Quốc và các đơn vị quản lý mạng xã hội cho thấy sẽ không dễ dàng cho Ngô Diệc Phàm tiếp tục "lăn lộn" trong showbiz sau vụ việc này.

La Chí Tường và Ngô Diệc Phàm đều tự hủy hoại sự nghiệp của mình vì lối sống sa đọa ẢNH: WEIBO NV

Tại Hàn Quốc, tài khoản Instagram của Jung Joon Young và Choi Jong Hoon bị vô hiệu hóa sau khi cả hai bị tòa án tuyên phạt tù giam vì tội cưỡng dâm tập thể, quay và phát tán video đồi trụy. Dựa trên chính sách quản lý nghiêm ngặt của Instagram, mạng xã hội này sẽ cho “bay màu” những tài khoản thuộc về cá nhân là tội phạm tình dục. Tài khoản của Go Young Wook ("bóc lịch” 2 năm rưỡi vì tội danh tấn công tình dục và cưỡng bức ba cô gái vị thành niên) cũng bị gỡ bỏ vì lý do tương tự. Dân mạng đang hi vọng Instagram sẽ thực hiện hành vi tương tự với tài khoản của Ngô Diệc Phàm.