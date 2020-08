Loạt sao Hàn lao đao vì gây tai nạn giao thông

Tháng 3.2020, Hwanhee (nhóm Fly To The Sky) trở thành tâm điểm khi chiếc xe do anh lái đã va chạm với một phương tiện khác khi lưu thông tại khu phố Bojeong (Yongin, Hàn Quốc). Cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện nam ca sĩ có nồng độ 0,06% (quy định nồng độ ở Hàn là 0,05%). Chính anh cũng thừa nhận đã uống rượu trước khi cầm lái. Không có ai bị thương, nhưng Hwanhee đã bị truy tố không giam giữ vì tội điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn. Dù đã lên tiếng xin lỗi, anh vẫn bị chỉ trích thậm tệ. Từ khi bê bối này nổ ra đến nay, Hwanhee gần như biến mất khỏi showbiz

ẢNH: INSTAGRAM NV